مدرب مودرن سبورت: درسنا الزمالك جيدا واستغللنا اندفاع لاعبيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 11:26 مساءً - أكد أحمد أبو مسلم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت، أن الفوز على الزمالك في مباراة اليوم مهم جدًّا للفريق.

وقال أبو مسلم، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي بليغ أبو عايد، ويذاع على قناة "etc": "نادي الزمالك فريق كبير وكنا موفقين في لقاء اليوم، والفريق يمر بمرحلة إحلال وتجديد والفوز في لقاء اليوم مهم".



وتابع: "مودرن سبورت فريق كبير وولد كبير، والفترة الماضية لم يكن هناك انسجام بسبب رحيل بعض اللاعبين وضم صفقات جديدة، وكنا نركز في مباراة اليوم أمام الزمالك، وكنا موفقين في التغييرات".



وشدد: "كنا مميزين في مباراة سموحة ولكن التوفيق لم يحالفنا، ومودرن من الفرق الكبير ومع الوقت المدرب سينسجح ويحفظ اللاعبين ويفهم خاصة ويتحسن الأداء".



وواصل: "الزمالك كان يهاجم بكل خطوطه من أجل تجسيل هدف، واستغلينا اندفاعه، من أجل تسجيل الهدف، والفترة الماضية كانت صعبة والإدارة كانت تساندة وتدعمنا".



وأكمل: "هدفنا البناء من مباراة اليوم من أجل تحسين نتائج الفريق وموقعه في جدول ترتيب الدوري المصري، واستفدنا من الصفقات الجديدة، ونتمنى التواجد في المراكز المتقدمة".



واستكمل: "أغلقنا ملف مباراة الزمالك، وسنبدأ الاستعداد لمواجهة حرس الحدود في الإسكندرية".



وأردف: "الزمالك يجب ألا يتأثر بالغيابات، وعبدالله السعيد لاعب كبير، ولكن يجب أن يكون متواجد البديل، ودرسنا الفريق بشكل جيد، وخلال الفترة القادمة الأداء سيتحسن".

وانتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 لمودرن، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.



سجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.



تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمد عاطف.



خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.



وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد السيد وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وناصر منسي.



تشكيل مودرن سبورت ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: علي فوزي، علي الفيل، عبد الرحمن رشدان، محمد دسوقي.

خط الوسط: غنام محمد، محمد هلال، علي زعزع، محمد أميسي.

خط الهجوم: أرنولد إيبا، أحمد عاطف.



وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد مجدي وعبد الله حافظ وجوناثان نجويم ومحمود شعبان وخالد رضا ومحمد صبري وضياء السيد وأحمد يوسف وأحمد كباكا.



ترتيب الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويتجمد رصيده عند 17 نقطة، فيما يرفع مودرن سبورت رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

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