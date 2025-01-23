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مروان خوري يحيي حفل عيد الحب في لبنان - أخبار كلمتك

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مروان خوري يحيي حفل عيد الحب في لبنان - أخبار كلمتك

مروان خوري يحيي حفل عيد الحب في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 08:15 صباحاً - يحيي الفنان مروان خوري حفلًا غنائيًّا يوم 15 فبراير المقبل ضمن احتفالات عيد الحب في لبنان، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا 

 

حفل مروان خوري في عيد الحب 

ومن المفترض أن يقدم مروان خوري خلال حفله في عيد الحب، عددًا كبيرًا من أغانيه الشهرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح. 

كما تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًّا مشتركًا مع الفنان مروان خوري على مسرح أوبرا دبي في 10 فبراير المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

حفل إليسا ومروان خوري في دبي

 وكشفت الشركة المنظمة لحفل إليسا ومروان خوري أسعار تذاكر الحفل، والتى تبدأ من 4200 جنيه حتى 28 ألف جنيه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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