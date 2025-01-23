ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47283 شهيدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 03:20 مساءً - أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء إلى 47.283 والمصابين إلى 111.472 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 على القطاع.

موعد الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين

والأحد الماضي، قالت حركة حماس: إن الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين سيتم مساء السبت المقبل.

الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا يوم الأحد الماضي دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وجاء إعلان إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا بعد أن أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاث المقرر الإفراج عنهم.

وقالت حركة حماس إنها قررت الإفراج عن الأسرى الصهاينة "رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير".

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