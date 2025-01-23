ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول - أخبار كلمتك

ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول - أخبار كلمتك

عدن كاش توسع خدماتها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

عدن كاش توسع خدماتها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

العميد محمد العوبان.. القائد الذي حافظ على تماسك القوات الخاصة بأبين - أخبار كلمتك

العميد محمد العوبان.. القائد الذي حافظ على تماسك القوات الخاصة بأبين - أخبار كلمتك

اطلاق عشرات الاسرى في صنعاء - أخبار كلمتك

اطلاق عشرات الاسرى في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:عدن تغرق بالظلام الدامس والكشف عن خروج جميع المحطات - أخبار كلمتك

عاجل:عدن تغرق بالظلام الدامس والكشف عن خروج جميع المحطات - أخبار كلمتك

مدينة سماء الخليج العربي تدشن توليد الطاقة بالرياح وتفتتح مكتب الشركة المنفذة في المدينة بأبين - أخبار كلمتك

مدينة سماء الخليج العربي تدشن توليد الطاقة بالرياح وتفتتح مكتب الشركة المنفذة في المدينة بأبين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ليها فضل عليّ.. عمرو سلامة يوجه رسالة للإعلامية منى الشاذلي (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ليها فضل عليّ.. عمرو سلامة يوجه رسالة للإعلامية منى الشاذلي (صورة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع كرواتيا وتوفير العمالة الماهرة للعمل هناك - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع كرواتيا وتوفير العمالة الماهرة للعمل هناك - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - الرئيس الصومالي: الدعم المصري يعزز قدرة صمودنا في مواجهة التحديات ويحقق طموحات شعبنا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - الرئيس الصومالي: الدعم المصري يعزز قدرة صمودنا في مواجهة التحديات ويحقق طموحات شعبنا - أخبار كلمتك

الاتحاد الليبي يعلن استعارة كهربا من الأهلي رسميا - أخبار كلمتك

الاتحاد الليبي يعلن استعارة كهربا من الأهلي رسميا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47283 شهيدا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47283 شهيدا - أخبار كلمتك

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47283 شهيدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 03:20 مساءً -  أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء إلى 47.283 والمصابين إلى 111.472 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 على القطاع.

 

موعد الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين

 والأحد الماضي، قالت حركة حماس: إن الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين سيتم مساء السبت المقبل.

 

الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

 وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا يوم الأحد الماضي دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وجاء إعلان إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا بعد أن أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاث المقرر الإفراج عنهم. 

 

وقالت حركة حماس إنها قررت الإفراج عن الأسرى الصهاينة "رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

واشنطن بوست: ترامب يخطط لإرسال 10 آلاف جندي إلى الحدود الجنوبية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق