عرض آخر حلقة من مسلسل سراب الليلة - أخبار كلمتك

عرض آخر حلقة من مسلسل سراب الليلة - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين روما وألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين روما وألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك ومودرن سبورت بعد 75 دقيقة - أخبار كلمتك

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك ومودرن سبورت بعد 75 دقيقة - أخبار كلمتك

جوزيف جوناثان يحرز هدف مودرن سبورت الأول في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

جوزيف جوناثان يحرز هدف مودرن سبورت الأول في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - «مصطفى بكري»: حب مصر في جينات الشعب المصري.. ومحدش حيضحك عليه تاني - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - «مصطفى بكري»: حب مصر في جينات الشعب المصري.. ومحدش حيضحك عليه تاني - أخبار كلمتك

المصرية للاتصالات وسيسكو تتعاونان لتشغيل سعات بحرية على نظام كابل 2Africa بالبحر المتوسط - أخبار كلمتك

المصرية للاتصالات وسيسكو تتعاونان لتشغيل سعات بحرية على نظام كابل 2Africa بالبحر المتوسط - أخبار كلمتك

مصر رئيسا للمكتب التنفيذى لوزراء الاتصالات العرب - أخبار كلمتك

مصر رئيسا للمكتب التنفيذى لوزراء الاتصالات العرب - أخبار كلمتك

أمين العاصمة صنعاء يتوقع انفجارًا شعبيًا وشيكًا ضد هؤلاء.. ما الأمر - أخبار كلمتك

أمين العاصمة صنعاء يتوقع انفجارًا شعبيًا وشيكًا ضد هؤلاء.. ما الأمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد طرح البوستر التشويقي.. التفاصيل الكاملة لـ فيلم «سيكو سيكو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد طرح البوستر التشويقي.. التفاصيل الكاملة لـ فيلم «سيكو سيكو» - أخبار كلمتك

«مصطفى بكري»: اصطفاف القوات بحفل عيد الشرطة يرد الاعتبار لأسر الشهداء - أخبار كلمتك

«مصطفى بكري»: اصطفاف القوات بحفل عيد الشرطة يرد الاعتبار لأسر الشهداء - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

انخفاض أسعار النفط نحو 1% متأثرة بمخاوف زيادة المعروض - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انخفاض أسعار النفط نحو 1% متأثرة بمخاوف زيادة المعروض - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار النفط نحو 1% متأثرة بمخاوف زيادة المعروض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 07:39 مساءً - أسعار النفط اليوم، سجلت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يناير2025، انخفاضًا ملحوظًا يتخطي الـ 1% ، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركة افتراضية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

<strong>أسعار النفط اليوم</strong>
أسعار النفط اليوم

انخفاض العقود الآجلة خام برنت

وسجلت العقود الآجلة خام برنت تراجعًا بنحو 88 سنتًا أو 1.11% إلى مستوى 78.12 دولار للبرميل في الساعة (17.50) بتوقيت جرينتش.

تراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي 

وفي نفس السياق؛ سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي انخفاضًا يقدر بـ 1.02 دولار أو 1.35% إلى 74.42 دولار للبرميل.

 

<strong>أسعار النفط اليوم</strong>
أسعار النفط اليوم

ترامب سيطالب السعودية ومنظمة أوبك خفض تكلفة النفط

يشار إلى أن دونالد ترامب قال خلال مشاركته افتراضيًا في المنتدى الاقتصادي اليوم الخميس أنه سيطلب من السعودية ومنظمة أوبك للبلدان المصدرة للبترول خفض تكلفة النفط.

الولايات المتحدة  لديها أكبر كمية من النفط والغاز

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة  لديها أكبر كمية من النفط والغاز مقارنة بأي دولة أخرى وأنه سيتم استغلال تلك الكميات. 

<strong>أسعار النفط اليوم</strong>
أسعار النفط اليوم

مخاوف من زيادة المعروض من النفط

وعليه أثارت تصريحات ترامب في هذا الشأن؛ المخاوف بشأن زيادة المعروض من النفط.

الحرب في أوكرانيا سنتتهي إذ تراجع سعر النفط

وقال ترامب:  "إذا تراجع سعر النفط فإن الحرب في أوكرانيا ستنتهي على الفور".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الذرة يسجل 120 جنيها، أسعار الزيت اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق