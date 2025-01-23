وزير الطيران المدني يلتقي المدير الإقليمي لشركة MedAire لدعم أوجه التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 07:39 مساءً - استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، ريلي راجان، المدير الإقليمي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا (IMEA) بشركة MedAire، وهاني بكر، نائب الرئيس الأول للطيران وأمن الملاحة البحرية بالشركة، حيث يأتي ذلك اللقاء في ضوء إمكانية بحث التعاون المشترك في مجال أمن الطيران المدني.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الطيران المدني بـ ريلي راجان، المدير الإقليمي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا (IMEA) بشركة MedAire، والوفد المرافق له، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الشركة في تعزيز معايير الأمن والسلامة وتقديم خدمات معلومات أمن الطيران، مؤكدًا حرص الوزارة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف الأنشطة.

حيث تم بحث إمكانية سبل الإستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة لدعم إمكانيات نشاط شركات الطيران المصرية وما تقدمه من خدمات متخصصة تساهم في تعزيز قدرات الشركات في تطبيق معايير السلامة والأمن، لافتًا أننا نحرص دائمًا على التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لدعم الخبرات وإدخال أفضل الخدمات وأحدث التقنيات بما يعزز من جودة الخدمات المُقدمة في كافة العمليات التشغيلية واستكشاف المزيد من الفرص التي تدعم تطلعات القطاع لتحقيق قدرته على التنافسية للنهوض بمكانة الطيران المدني.

كما تناول اللقاء استعراض نشاط الشركة من جانب السيد هاني بكر والخدمات التي تقدمها شركة MedAire في مجالات أمن وسلامة الطيران؛ بما تقدمه من خدمات تساهم في تقييم المخاطر والتهديدات، والمساعدة التشغيلية؛ بالإضافة إلى دعم شركات الطيران في تطبيق نهج شامل لتعزيز الأمن والسلامة.

وأعرب المدير الإقليمي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا (IMEA) للشركة عن تقديره لجهود وزارة الطيران المدني المصرية في مواصلة جهود التنمية الشاملة والتزامها بتطبيق معايير السلامة والأمن بقطاع الطيران المدني، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الوزاره لتحقيق جميع الأهداف المشتركة، مضيفًا بأن الشركة تتطلع إلى تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكات مع قطاع الطيران المدني المصري، مؤكدا على أن الشركة لديها مقترحات داعمة تساعدها في تقديم أفضل الخدمات المساعدة بكفاءة وتميز في ضوء خبراتها طويلة الأمد وخدماتها المتطورة التي تلبي تطلعات هذا المرفق الحيوي الهام.

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