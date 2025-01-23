نائب محافظ الجيزة يعاين مصرف أبو مسلم الهرم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:55 مساءً - عاين إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيا مصرف أبو مسلم ( أبو عوض) بناحية كفر المنفى شارع المجزر الآلي بنطاق حي الهرم وزاوية أبو مسلم بمركز أبو مسلم وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

حيث انتقلت اللجنة المشكلة من المهندس المحافظ وتحت إشراف نائب المحافظ للمراكز والمدن وذلك لتحديد إمكانية الاستغناء عنه بطول ٤ كم للحد من مظاهر التلوث الناتجة عن المصرف والسير في اجراءات تطوير المنطقة وإنشاء محاور وطرق مرورية من شأنها تسهيل حركة المواطنين.



ومن ناحية أخرى تفقد نائب المحافظ الترعة الجيزاوية بمدينة البدرشين والترعة الشبرامنتية بمنطقة كوبري أبو صير لبحث إمكانية تغطية جانبي الترعتين لأقامة مواقف سرفيس وأسواق حضارية لخدمة مواطني مركز البدرشين.

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