دولة الاحتلال ترحب بتصنيف الولايات المتحدة للحوثيين "منظمة إرهابية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 02:40 مساءً - رحبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بتصنيف الولايات المتحدة للحوثيين "منظمة إرهابية".

إدراج جماعة "الحوثيين" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إدراج جماعة "الحوثيين" اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان نشره البيت الأبيض: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية يُؤمر بموجب هذا على النحو التالي: يضع هذا الأمر موضع التنفيذ عملية يتم بموجبها النظر في تصنيف أنصار الله، والمعروفين أيضًا باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، بما يتفق مع القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية".

استهداف السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات

وأضاف: "أطلق الحوثيون النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، مما يعرض الرجال والنساء الأمريكيين في الزي الرسمي للخطر".

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