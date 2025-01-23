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الأزهر في ذكرى ثورة 25 يناير: كَتبت بدماء شهدائها وعزائم شبابها - أخبار كلمتك

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الأزهر في ذكرى ثورة 25 يناير: كَتبت بدماء شهدائها وعزائم شبابها - أخبار كلمتك

الأزهر في ذكرى ثورة 25 يناير: كَتبت بدماء شهدائها وعزائم شبابها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 08:24 مساءً - تقدَّم فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري، ووزارة الداخليَّة المصريَّة، بمناسبة عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير.

الأزهر يعرب عن خالص تقديرِه واعتزازِه بتضحيات أبطال الشَّرطة ورجالها البواسل

ويُعربُ الأزهر عن خالص تقديرِه واعتزازِه بتضحيات أبطال الشَّرطة ورجالها البواسل، الذين قدَّموا ملحمة بطوليَّةً في الذَّود عن أرضنا العزيزة بدماء نفيسةٍ فداءً لحريتها في مواجهة احتلال غاصب بمدينة الإسماعيلية الباسلة، التي يمر اليوم على ذكراها ثلاثة وسبعون عاما.

الأزهر: ثورة 25 يناير كَتبت بدماء شهدائها وعزائم شبابها

كما يذكر الأزهر بأن ثورة 25 يناير، كَتبت بدماء شهدائها وعزائم شبابها، فصلًا جديدًا في تاريخ النضال المصريِّ والسعي نحو النهوض بالوطن، سائلًا المولى -عز وجل- أن يهيِّئ لمصرنا كلَّ أسباب الرخاء والاستقرار، وأن يرحم شهداءَ مصر الأبرار، وأن يحفظَ وطنَنا العزيزَ من كلِّ مكروهٍ وسوءٍ، وأن يديم عليه الأمن والأمان والسلامة والازدهار والسلام.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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