الرياضة - 08:10 - «قلبت على الرجالة».. ياسمين عز لـ الأزواج: «امسح دموع مراتك بـ 100 دولار» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 08:10 مساءً - وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة إلى الرجال المتزوجين بشأن طريقة إرضاء زوجاتهن عند بكائهن.
وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «ام بي سى مصر»: «أما مراتك حبيبتك تعيط ودموعها تنزل على خدها، ماتديهاش منديل، لغوا المنديل خلاص.. امسح لها دمعتها بـ 200 جنيه أو 100 دولار».
وتابعت ياسمين عز: «لو أنت شغال عادي امسح الدمعة بفلوس مصري، ولو شغال في شركة بترول يبقى بالدولار».
ووجهت ياسمين عز، نصيحة للسيدات قالت فيها: «مش بيقولك دموعك غالية عندي خليه يدفع بقى.. هي بتقبل الكاش أو الفيزا عادى.. لو كل دمعة حسبناها بفلوس شوفي هتعملي كام في الشهر، وهو هيخليكي تبطلي عياط».
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