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الرياضة - 08:10 - «قلبت على الرجالة».. ياسمين عز لـ الأزواج: «امسح دموع مراتك بـ 100 دولار» (فيديو) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:10 - «قلبت على الرجالة».. ياسمين عز لـ الأزواج: «امسح دموع مراتك بـ 100 دولار» (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:10 - «قلبت على الرجالة».. ياسمين عز لـ الأزواج: «امسح دموع مراتك بـ 100 دولار» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 08:10 مساءً - وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة إلى الرجال المتزوجين بشأن طريقة إرضاء زوجاتهن عند بكائهن.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «ام بي سى مصر»: «أما مراتك حبيبتك تعيط ودموعها تنزل على خدها، ماتديهاش منديل، لغوا المنديل خلاص.. امسح لها دمعتها بـ 200 جنيه أو 100 دولار».

وتابعت ياسمين عز: «لو أنت شغال عادي امسح الدمعة بفلوس مصري، ولو شغال في شركة بترول يبقى بالدولار».

ووجهت ياسمين عز، نصيحة للسيدات قالت فيها: «مش بيقولك دموعك غالية عندي خليه يدفع بقى.. هي بتقبل الكاش أو الفيزا عادى.. لو كل دمعة حسبناها بفلوس شوفي هتعملي كام في الشهر، وهو هيخليكي تبطلي عياط».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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