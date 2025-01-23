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سرايا القدس تعلن تفجير عبوة ناسفة بآلية للاحتلال بمخيم جنين - أخبار كلمتك

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سرايا القدس تعلن تفجير عبوة ناسفة بآلية للاحتلال بمخيم جنين - أخبار كلمتك

سرايا القدس تعلن تفجير عبوة ناسفة بآلية للاحتلال بمخيم جنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 08:09 مساءً - أعلنت كتيبة جنين في  سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطيني-  عن  تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية في محور الجلبوني، وأكدت تحقيق إصابات.

إسرائيل تستعد لسلسلة عمليات في مخيم جنين

وفي السياق ذاته قال  جيش الاحتلال الإسرائيلي:" إن رئيس الأركان ورئيس الشاباك أجريا تقييما للأوضاع في جنين، وأكد أن إسرائيل مستعدة لسلسلة عمليات في المخيم، ولن تمنح من وصفه بـالعدو فرصا لإلحاق الأذى بقوات الاحتلال الإسرائيلية".

وبدوره، قال رئيس جهاز الشاباك  الإسرائيلي،  رونين بار:"نحن في حرب متعددة الجبهات، والآن هو وقت شمال الضفة الغربية، ولا يمكن هزيمة الإرهاب بالدفاع".


دوي انفجارات في مخيم جنين


وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجارات في مخيم جنين ناتجة عن محاولات الاحتلال إتلاف العبوات الناسفة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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