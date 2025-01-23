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الكويت تسقط الجنسية عن 38 شخصا لهذا السبب - أخبار كلمتك

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الكويت تسقط الجنسية عن 38 شخصا لهذا السبب - أخبار كلمتك

الكويت تسقط الجنسية عن 38 شخصا لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 08:24 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الحكومة الكويتية أسقطت جنسية البلاد عن مدانين بتمويل الإرهاب في 3 قضايا هي "أسود الجزيرة" و"حزب الله" و"خلية العبدلي".

الكويت تسقط جنسيتها عن 38 مدانا


وأفادت وسائل إعلام كويتية، بأن قائمة الحالات المنتزعة منها الجنسيات اليوم، تضم 38 اسما صادرا بحقهم أحكاما قضائية باتة بتمويل الإرهاب، في القضايا الثلاث، وتنطبق عليهم المادة الخاصة بسحب الجنسية ممن يرتكبون أفعالا من شأنها "المساس بولائهم للبلاد".

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الجنسية الكويتي، على إسقاط الجنسية عن الشخص في حال كانت "إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده".

قانون الجنسية الكويتي

والمدانون المنتزعة جنسياتهم هم 5 في قضية "أسود الجزيرة" و11 في قضية "تمويل حزب الله و"22 في قضية "خلية العبدلي".

وعقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

وقررت اللجنة سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية عن 3856 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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