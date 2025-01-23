أكاديمية البحث العلمى تشارك فى معرض الكتاب في دورته الـ ٥٦ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 08:24 مساءً - تشارك أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ ٥٦، ويمثل الأكاديمية في المعرض قطاع الثقافة العلمية، وذلك بهدف إتاحة مجموعة كبيرة من كتب الثقافة العلمية وتبسيط العلوم والموسوعات العلمية منها موسوعة المكونات الكيميائية والفارماكولوجية للفلورا المصرية، موسوعة الموسوعة المصرية للنباتات الطبية البرية، موسوعة صون النباتات الطبية واستخدامها المستدام في مصر، وموسوعة الأغذية الشعبية، ومسلسلات الرسوم المتحركة (الكارتون) ثلاثية الأبعاد ومجلة العلم وجميعها من إصدارات الأكاديمية.

أكاديمية البحث العلمى تشارك فى معرض الكتاب في دورته ال ٥٦

وتأتى مشاركة الأكاديمية في المعرض كونه أهم وأكبر حدث ثقافي مصري ولتساهم مع دور النشر ومؤسسات الدولة الأخرى بهدف نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبسيط العلوم، وتهيئة بيئة مشجعة للبحث والتفكير العلمي وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.



وقد أعادت الإدارة العامة للثقافة العلمية بالأكاديمية تفعيل المطويات العلمية كإحدى آليات التواصل العلمي والثقافي، حيث تم الانتهاء من طباعة عدد 10 مطويات لتوزيعها على رواد المعرض في موضوعات حديثة تهم القارئ، وقد تم استحداث سلسلة جديدة ضمن سلاسل إصدارات الكتب العلمية المبسطة بعنوان سلسلة الكتب المترجمة، وسلسلة قصص علمية مبسطة، وسلسلة كتب الخيال العلمي، وسلسلة المطويات العلمية.



وداخل جناح الأكاديمية سيتم عرض الإنتاج المشترك لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأزهر الشريف وهو مسلسل الكارتون ثلاثي الأبعاد" الأزهر" الأجزاء الأربعة والذي يعرض في رمضان من كل عام وأيضا مسلسل "نور وبوابة التاريخ" و"مسلسل "رملة وصبارة"، وهو توظيف هادف للكارتون والجرافيك والرسوم المتحركة، وما قدمته الأكاديمية في مجال الثقافة العلمية في الفترة الأخيرة كبير ومتنوع ومبتكر ويخدم مجتمع البحث العلمي والمجتمع وإن قائمة مشروعاتها في مجال الثقافة العلمية طويل ويشمل أيضًا برنامج المسابقات التلفزيوني القاهرة تبتكر، ومعرض القاهرة الدولي للابتكار ومتاحف العلوم وعروض تبسيط العلوم، ومسابقة الصور العلمية، إلي جانب أن الأكاديمية هي الشريك العلمي الوطني في مسابقة مختبر الشهرة ومسابقة الجدران المتساقطة وبنك المعرفة المصري.

والجدير بالذكر أنه صدر عن الأكاديمية أكثر من 70 كتاب في المجالات العلمية المختلفة. وتعد الأكاديمية أيضا من أكبر دور النشر في المنطقة العربية وأفريقيا في مجال المراجع والمجلات العلمية؛ حيث تدعم الأكاديمية وتصدر 85 مجلة علمية متخصصة في كافة مناحي العلوم بالشراكة مع دور النشر العلمية الدولية باللغة الإنجليزية، كما تشارك الأكاديمية في المعرض بأعداد متنوعة من مجلة العلم وهى مجلة علمية شهرية تصدرها بالتعاون مع دار التحرير للطبع والنشر" مؤسسة الجمهورية للصحافة والتي صدر العدد الأول منها في مارس 1976 ومستمرة حتى الآن، وتقوم الأكاديمية بإهداء المجلة لجهات عديدة، هذا بالإضافة لعدد من خرائط الطريق الصادرة عن قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية تناقش المشاكل المطروحة على الساحة وتضع لها رؤية علمية واضحة.

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