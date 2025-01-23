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مشاهير العرب - فيلم «the seven dogs» يجمع بين كريم عبد العزيز وأحمد عز من جديد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فيلم «the seven dogs» يجمع بين كريم عبد العزيز وأحمد عز من جديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «the seven dogs» يجمع بين كريم عبد العزيز وأحمد عز من جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 08:10 مساءً - عاد الثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز للتعاون معًا في عمل فني جديد «the seven dogs»، وذلك بعد مرور عامين على طرح فيلمهما كيرة والجن الذي عرض عام 2022 ليسجل the seven dogs» التعاون الثاني بينهما.

ويعد فيلم «the seven dogs» أول فيلم يتم تصويره في استوديوهات الحصن Big Time، وسيكون أكبر إنتاج عربي حتى الآن بميزانية تتجاوز الـ 40 مليون دولار، والعمل من بطولة الثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، سيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal.

آخر أعمال أحمد عز

ويشار أن فيلم «ولاد رزق 3 كان آخر أعمال الفنان أحمد عز، وضم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

بينما ينتظر الفنان كريم عبد العزيز طرح فيلمه «الأرض السوداء» في دور العرض السينمائي، ومن المقرر عرضه في عيد الأضحى 2025، وجاء ذلك بعد النجاح الذي حققه آخر أفلامه «بيت الروبى».

يضم فيلم «الأرض السوداء»، في بطولته بجانب كريم عبد العزيز، كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين صبري، وأحمد غزي، وإياد نصار، وعصام السقا، وهو من إخراج بيتر ميمي.

يذكر أن فيلم «الأرض السوداء»، من الأفلام الضخمة إنتاجيًا حيث تم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة في مدينة الجونة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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