الرياضة - 09:16 - «مصطفى بكري» لوزير الداخلية: أنا عايز حقي.. اتحبست 5 مرات وأوضاع السجون مكانتش زي دلوقتي «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - «مصطفى بكري» لوزير الداخلية: أنا عايز حقي.. اتحبست 5 مرات وأوضاع السجون مكانتش زي دلوقتي «فيديو» - أخبار كلمتك

سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الشعب يريد إسقاط الوزير، أول مظاهرة فى سوريا ضد الحكومة الجديدة ( فيديو) - أخبار كلمتك

الشعب يريد إسقاط الوزير، أول مظاهرة فى سوريا ضد الحكومة الجديدة ( فيديو) - أخبار كلمتك

أوكرانيا ترد على مطالب وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تنازلات لروسيا - أخبار كلمتك

أوكرانيا ترد على مطالب وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تنازلات لروسيا - أخبار كلمتك

عرض آخر حلقة من مسلسل سراب الليلة - أخبار كلمتك

عرض آخر حلقة من مسلسل سراب الليلة - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين روما وألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين روما وألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك ومودرن سبورت بعد 75 دقيقة - أخبار كلمتك

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك ومودرن سبورت بعد 75 دقيقة - أخبار كلمتك

جوزيف جوناثان يحرز هدف مودرن سبورت الأول في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

جوزيف جوناثان يحرز هدف مودرن سبورت الأول في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - «مصطفى بكري»: حب مصر في جينات الشعب المصري.. ومحدش حيضحك عليه تاني - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - «مصطفى بكري»: حب مصر في جينات الشعب المصري.. ومحدش حيضحك عليه تاني - أخبار كلمتك

المصرية للاتصالات وسيسكو تتعاونان لتشغيل سعات بحرية على نظام كابل 2Africa بالبحر المتوسط - أخبار كلمتك

المصرية للاتصالات وسيسكو تتعاونان لتشغيل سعات بحرية على نظام كابل 2Africa بالبحر المتوسط - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

عمر مرموش يخوض مرانه الأول مع مانشستر سيتي (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عمر مرموش يخوض مرانه الأول مع مانشستر سيتي (صور) - أخبار كلمتك

عمر مرموش يخوض مرانه الأول مع مانشستر سيتي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 08:24 مساءً - ظهر المهاجم الدولي المصري عمر مرموش في مرانه الأول مع فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد توقيعه رسميًا للفريق السماوي حتى 2029.

أول تعليق من عمر مرموش على انتقاله إلى مانشستر سيتي

أكد النجم الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الجديد، أنه فخور كونه أول لاعب مصري يلعب في صفوف السيتي، ويسعى لرفع اسم مصر عاليًا في الدوري الإنجليزي.

cf1e6f1e90.jpg
8b23e1fafc.jpg

وقال عمر مرموش، في أول حوار له مع حساب مانشستر سيتي على منصة إكس: إنه يسعى لبداية موفقة مع السيتي، وأنه متشوق لأول مباراة له مع الفريق، حتى يقدم كل ما لديه ويُظهر إمكانياته.

وأضاف مرموش أنه يتمنى أن يحقق بطولات كثيرة مع مانشستر سيتي، وأنه منذ صغره كان يتابع المهاجم الأرجنتيني أجويرو مع مانشستر سيتي بسبب الشبه الذي يجمع بينهما على حد قول مرموش، وأن لديه نفس مميزات أجويرو الذي يلعب تحت المهاجم ودائما ما يتحرك في المساحات وأثناء تواجد الكرة في قدمه يكون مخيف للمنافسين.

2000ba3aa2.jpg
f297437f79.jpg

الظهور الأول لعمر مرموش مع مانشستر سيتي

وبعد الإعلان رسميا عن الصفقة سيكون عمر مرموش جاهزا للمشاركة في المباريات مع مانشستر سيتي بداية من مباراة تشيلسي المقبلة.

وتقام مباراة مان سيتي ضد تشيلسي يوم السبت المقبل في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

cbccf4151b.jpg

وتبقى مشاركة مرموش في مباراة تشيلسي في يد المدير الفني للفريق بيب جوارديولا.

وكان فريق بيب جوارديولا قد توصل إلى اتفاق كامل لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من فرانكفورت مقابل 70 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بعد تلميح الفيفا، الكشف عن سبب يمنع محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق