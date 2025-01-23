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الرئيسية مال واقتصاد

الإحصاء: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال خلال 2024 - أخبار كلمتك

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الإحصاء: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال خلال 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 03:15 مساءً - في إطار ترسيخ العلاقات المصرية الصومالية وتعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين، استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛  الرئيس "حسن شيخ محمود " رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية في زيارة رسمية إلى مصر  وحرصًا من  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية  الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الصومال فقد كشفت بيانات  الجهاز اليوم الخميس عن وصول  حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال إلى 127.7 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 58.2 مليون دولار خلال عام 2023.


وقد سجلت حجم  الصادرات المصرية إلى الصومال 122.9 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 55.8 مليون دولار خلال عام  2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصومال  4.8 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2023.


أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصومال خلال عام 2024 


1. منتجات مطاحن بقيمة 60 مليون دولار.
2.  سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 29 مليون دولار.
3. تبغ  بقيمة 6 مليون دولار.
4. منتجات الصيدلة بقيمة 6  مليون دولار.
5. محضرات خضر وفواكه  بقيمة 3 مليون دولار.

 

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصومال خلال عام 2024


1. حيوانات حية  بقيمة 4 مليون دولار.
2.  صمغ وخلاصات نباتية  بقيمة 800 ألف دولار.


وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 884 ألف دولار خلال العام المالي   2023 /2024 مقابل 299 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 3 آلاف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 14 ألف دولار خلال العام المالي  2022 / 2023.
وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان الصومال  19.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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