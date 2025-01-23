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الحكم بالسجن أكثر من 50 عاما على مرتكب مجزرة رقصة تايلور سويفت في بريطانيا - أخبار كلمتك

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الحكم بالسجن أكثر من 50 عاما على مرتكب مجزرة رقصة تايلور سويفت في بريطانيا - أخبار كلمتك

الحكم بالسجن أكثر من 50 عاما على مرتكب مجزرة رقصة تايلور سويفت في بريطانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 07:19 مساءً - أصدرت محكمة بريطانية، اليوم، حكما بالسجن أكثر من 50 عامًا على مراهق قاتل 3 فتيات، خلال درس رقص على أغاني المغنية الأمريكية تايلور سويفت.

الحكم بالسجن على مراهق بريطانى لأكثر من 50 عاما

وأصدر القضاء البريطانى، الحكم بالسجن أكثر من 50 عاما، على المراقي، اكسيل روداكوبانا (18 عاما)  اليوم الخميس، جلسة محاكمة للنطق بالحكم في محكمة ليفربول الملكية بشمال غرب إنجلترا، على خلفية هجوم 29 يوليو الماضي، الذي أصاب بلدة ساوث بورت والبلاد بالصدمة، وأطلق أعمال عنف في الشوارع.

توجيه ثلاث تهم للمراهق البريطاني اكسيل روداكوبانا

 وتم توجيه ثلاث تهم قتل لمراهق اكسيل روداكوبانا، بالإضافة إلى 10 تهم محاولة قتل للمصابين بالإضافة إلى تهم إضافية تتعلق بحيازة سكين ومادة الريسين السامة ودليل خاص بتنظيم القاعدة، وقد غير موقفه بصورة غير متوقعة، وأقر بذنبه بالنسبة لجميع التهم الاثنين الماضي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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