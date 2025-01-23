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مشاهير العرب - «أنا أفضل من عادل إمام».. تصريحات مثيرة لـ علاء مرسي مع نزار الفارس بهذا الموعد | فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «أنا أفضل من عادل إمام».. تصريحات مثيرة لـ علاء مرسي مع نزار الفارس بهذا الموعد | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أنا أفضل من عادل إمام».. تصريحات مثيرة لـ علاء مرسي مع نزار الفارس بهذا الموعد | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 07:20 مساءً - يحل الفنان علاء مرسي، ضيفا على الإعلامي العراقي نزار الفارس في الحلقة المقبلة من برنامجه الذي يبثه من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ومن المفترض أن يكشف خلاله الكثير من التفاصيل والأسرار حول حياته الفنية والشخصية.

وكان الإعلامي نزار الفارس، أعلن عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» عن استضافة علاء مرسي في الحلقة المقبلة لبرنامجه، قائلا: «أنا أفضل من عادل إمام لو لا الظلم، حلقة مميزة مع الفنان المصري علاء مرسي، غدا على قناة الرابعة 10 مساءً.

وظهر علاء مرسي، في البرومو الدعائي لاستضافته مع الإعلامي نزار الفارس كاشفا عن العديد من التصريحات المثيرة، مشيرا إلى أن موهبته أفضل من عادل إمام، بالإضافة إلى، أنه يرى أن نبيلة عبيد أفضل من نادية الجندي، مع حديثه عن رحلته مع السرطان.

آخر أعمال علاء مرسي

وكان مسلسل كوبرا، للفنان محمد إمام، آخر أعمال الفنان علاء مرسي، وعرض المسلسل في رمضان الماضي محققا نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا.

ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حول شاب يدعى كوبرا وهو صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

أبطال مسلسل كوبرا

شارك في بطولة مسلسل كوبرا عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، بالإضافة إلى، دنيا ماهر، أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة» ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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