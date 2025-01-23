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مشاهير العرب - الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين يشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين يشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين يشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 07:20 مساءً - كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، مشاركة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، ضمن فعاليات الدورة الـ 26 للمهرجان وذلك من خلال تقديم جائزة خاصة لفيلم من الأفلام المتنافسة في مسابقات المهرجان الرئيسية.

وضمت لجنة تحكيم جائزة «فيبريسي» المقرر مشاركتها في مهرجان الإسماعيلية كل من: الناقد المصري أحمد زكريا بدوي، الناقدة والصحافية البولندية أولا سلوا، والناقد والمؤرخ السينمائي الإيطالي روبرتو بلدساري.

الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين

يذكر أن الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، تأسس عام 1930 في بروكسل، وهو عبارة عن منظمة عالمية تضم نقاد سينما محترفين وصحفيين متخصصين من أكثر من 50 دولة، وذلك بهدف تعزيز الثقافة السينمائية وتكريم الأفلام التي تتميز بالإبداع والمغامرة الفنية.

ويترأس الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين حاليًا الكاتب والناقد السينمائي المصري أحمد شوقي، ويقدم الاتحاد جوائز خاصة في عدد من المهرجانات السينمائية العالمية.

أبرز الأفلام المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

شهدت الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، تقدم 2300 فيلم من دول مختلفة «مصر، الهند، أوروبا، أمريكا اللاتينية، وآسيا» للمشاركة، اختير منهم 10 أفلام للتنافس في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، و24 فيلمًا في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة.

ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير المقبل، وتشهد فعاليات تكريم عدد من الأسماء البارزة في مجال السينما التسجيلية، أبرزهم: المخرج الراحل على الغازولي، الذي أُطلق اسمه على الدورة الحالية، والمخرج فاروق عبد الخالق، ومدير التصوير ماهر راضي، والمخرجة تهاني راشد.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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