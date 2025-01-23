مشاهير العرب - الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين يشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 07:20 مساءً - كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، مشاركة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، ضمن فعاليات الدورة الـ 26 للمهرجان وذلك من خلال تقديم جائزة خاصة لفيلم من الأفلام المتنافسة في مسابقات المهرجان الرئيسية.

وضمت لجنة تحكيم جائزة «فيبريسي» المقرر مشاركتها في مهرجان الإسماعيلية كل من: الناقد المصري أحمد زكريا بدوي، الناقدة والصحافية البولندية أولا سلوا، والناقد والمؤرخ السينمائي الإيطالي روبرتو بلدساري.

يذكر أن الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، تأسس عام 1930 في بروكسل، وهو عبارة عن منظمة عالمية تضم نقاد سينما محترفين وصحفيين متخصصين من أكثر من 50 دولة، وذلك بهدف تعزيز الثقافة السينمائية وتكريم الأفلام التي تتميز بالإبداع والمغامرة الفنية.

ويترأس الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين حاليًا الكاتب والناقد السينمائي المصري أحمد شوقي، ويقدم الاتحاد جوائز خاصة في عدد من المهرجانات السينمائية العالمية.

أبرز الأفلام المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

شهدت الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، تقدم 2300 فيلم من دول مختلفة «مصر، الهند، أوروبا، أمريكا اللاتينية، وآسيا» للمشاركة، اختير منهم 10 أفلام للتنافس في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، و24 فيلمًا في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة.

ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير المقبل، وتشهد فعاليات تكريم عدد من الأسماء البارزة في مجال السينما التسجيلية، أبرزهم: المخرج الراحل على الغازولي، الذي أُطلق اسمه على الدورة الحالية، والمخرج فاروق عبد الخالق، ومدير التصوير ماهر راضي، والمخرجة تهاني راشد.