عزيز عثمان، تمرد على أغاني والده وغيرته على أحلى يمامة كتبت نهايته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 07:40 صباحاً - عزيز عثمان، مطرب ساخر وممثل من الزمن الجميل، خفيف الدم عرف بمطرب أغنية اليمامة والغراب، هو ابن الملحن محمد عثمان، ساعدته ملامح وجهه على تقديم الغناء الساخر، عرف باسم بلا ليكا وملك الإفيهات، حصره المخرجون فى أدوار ثانوية لم ترق إلى البطولة، رحل عام 1955.



ولد في مثل هذا اليوم 23 يناير عام 1893 الفنان عزيز عثمان، نشأ فى بيت فن وغناء، بدأ حياته مغنيا في فرقة بديعة مصابنى مع والده، دفعه والده الموسيقار عزيز عثمان لأداء التواشيح الدينية بدلا منه بعد إصابته في الحنجرة ومنع صوته، لكن عزيز أحب أداء المونولوجات والغناء على المسرح، وبدأ حياته مبكرا مؤديا لفن المونولوج مع فرقة علي الكسار الذي كان مؤمنا بقدراته الكوميدية حتى إنه قال عنه: هو أشهر من أطلق الإفيهات، وأكثر من يضحكني بإطلاق النكات بسخرية لاذعة، وهو في نفس الوقت حزين دون أن يضحك، وأن خفة ظله جعلته محبوبا من الجميع، ورغم ذلك أنا أعلم تماما مدى الحزن الذي يسيطر على نفسه.

لعبة الست سبب شهرته

من أشهر أغاني الفنان عزيز عثمان (بطلوده واسمعوده يامه لسه نشوف وياما، الغراب يا واقعة سودة، جوزوه أحلى يمامة) الأغنية الكوميدية التى قدمها بصوته فى فيلم "لعبة الست" عام 1946 الذي كان أول أفلامه مع نجيب الريحانى مع نجوم كبار مثل تحية كاريوكا ومارى منيب وعبد الفتاح القصرى، وكانت سببا فى شهرته حيث أعجب به الريحانى عندما سمع صوته وشاهد خفة دمه وهو يقدم المونولوجات فى صالة بديعة، فاختاره لتقديم دور بلاليكا ــ وكان فى الخمسين من عمره ــ فى فيلم "لعبة الست"، بدلا من محمود شكوكو الذى كان مرشحا لنفس الدور.

الفنان عزيز عثمان

وجاء فيلمه الثانى بعدها بعام وهو "الستات عفاريت" مع ليلى فوزي وإسماعيل يس وثم فيلم "بنت المعلم" مع الراقصة هاجر حمدى، وتتوالى بعدها بقية الأفلام والتي كان أكثر من ثلث عددها مع زوجته السابقة ليلى فوزى، ثم "جوز الاثنين" مع يحيى شاهين وحسن فايق وفى عام 1948 قدم فيلم "الهوى والشباب" و"عنبر" مع الثنائى ليلى مراد وأنور وجدي، ساعة لقلبك مع هدى سلطان.

يا ظالمنى كتب النهاية

كذلك قدم عزيز عثمان أدوارا صغيرة فى أفلام: لسانك حصانك، ماتقولش لحد، المنتصر، آخر كدبة، شباك حبيبى، أفراح، بنت باريس، خبز أبيض، أنا ذنبى إيه، مكتب الغرام، وكان آخر أفلامه فيلم "يا ظالمني" عام 1954 مع صباح وحسين صدقى.



برغم نجاح المطرب الفنان عزيز عثمان وجماهيريته التي أصبحت تردد أغانيه إلا أن ملامحه وشخصيته لم تكن تتناسب مع النجومية مثلها عند نجوم عصره رشدى أباظة وأنور وجدى وحسين صدقى وكمال الشناوى، لم يحصل على أدوار البطولة في حياته بعد أن حصره المخرجون في أدوار ثانوية في أفلام لم تزد عن ثلاثة ثلاثين فيلما.

غريب وفارقتكم يالمة أحبابى

من أشهر أغاني عزيز عثمان بعد اليمامة والغراب، دويتو قدمه بخفة دم كبيرة فى أوبريت الحبيب المجهول (اللي يقدر على قلبي) مع ليلى مراد يقول فيه: سيبك منهم ده مفيش غيري إيمة ومركز ووظيفة ميري، مربوط ع الدرجة الرابعة والناس درجات ومرشح أخذ الخامسة غير العلاوات، غريب وفارقتكم يا لمة احبابى، ومن أشهرها أيضا: روحى يانومة، يانسمة طلى على أرض حبيبى، يا فتاح من غير مفتاح، فرفش يا كبير، أيوة يا فندم وغيرها؛ ليشكل دويتو غنائيا مع شادية وإسماعيل يس وتحية كاريوكا.

ليلى فوزى وعزيز عثمان وزواج دام خمس سنوات



تزوج عزيز عثمان جميلة جميلات السينما ليلى فوزي رغم فارق السن بينهما الذى وصل إلى 25 عاما، واستمر الزواج خمس سنوات قدما خلالهما 13 فيلما، وبسبب الغيرة من أنور وجدى الذى كان يحبها، ويقاسمها بعض أفلامها ليقع الطلاق الذى طلبته ليلى فوزى، وأصرت عليه عن طريق المحكمة، أصيب بعدها بالاكتئاب ليرحل بعد الطلاق بأقل من شهرين.

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