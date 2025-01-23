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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل «فهد البطل» بطولة أحمد العوضي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل «فهد البطل» بطولة أحمد العوضي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل «فهد البطل» بطولة أحمد العوضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 07:30 مساءً - تستعد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرض مسلسل «فهد البطل» بطولة الفنان أحمد العوضي، وذلك خلال شهر رمضان 2025، وهو الماراثون السنوي الذي يشهد منافسة شرسة بين عدد من القنوات.

ويشارك العوضي في بطولة مسلسل «فهد البطل»، عدد من نجوم الفن أبرزهم: نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، وأخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وينتمي مسلسل «فهد البطل» إلى مسلسلات الـ 30 حلقة، ومن المقرر أن تدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي.

وأوضح أحمد العوضي، في تصريحات لبرنامج «Arab Wood»، أن «العمل ميكس ما بين الشعبي والصعيدي بتركيبة مختلفة، والمسلسل به العديد من المفاجآت التي تجعله أقوى من مسلسل (حق عرب)، الذي عرض في موسم رمضان الماضي».

القنوات الناقلة لـ مسلسل فهد البطل

أما عن القنوات الناقلة لـ مسلسل «فهد البطل» من المقرر أن تذاع حلقات المسلسل عبر قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن جانبها روجت قناة الحياة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمسلسل «فهد البطل» من خلال مشاركة بوستر المسلسل معلقة: «انتظروا النجم أحمد العوضي ومسلسل فهد البطل على شاشات المتحدة في رمضان 2025.

آخر أعمال أحمد العوضي

وكان مسلسل حق عرب آخر أعمال الفنان أحمد العوضي، وعرض المسلسل خلال ماراثون رمضان 2024 وحقق نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا.

وشارك في بطولة مسلسل حق عرب نخبة من الفنانين أبرزهم: «دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، والطفل منذر مهران»، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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