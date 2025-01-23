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مشاهير العرب - بعد غياب.. هيثم نبيل يكشف عن سبب توقفه عن الغناء «فيديو» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد غياب.. هيثم نبيل يكشف عن سبب توقفه عن الغناء «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد غياب.. هيثم نبيل يكشف عن سبب توقفه عن الغناء «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 09:31 مساءً - حل الفنان هيثم نبيل، ضيفا على برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز من خلال شاشة mbc، اليوم الخميس، والذي كشف عن سر ابتعاده عن الغناء والاتجاه للتلحين.

وتحدث هيثم نبيل، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز متحدثا عن سر ابتعاده عن الغناء، قائلا: إنني توقفت عن الغناء لـ 4 سنوات، لظروف عائلية، مشيرا إلى أنه كان الشئ الأنسب لهذه الظروف التي حدثت، هو العمل من المنزل، وذلك لوفاة شقيقه.

وأضاف هيثم نبيل: «وفي الحقيقة والدي كان كان عايش معايا، فكنت لما أنزل أروح حفلة أو شغل كانت تحصل كارثة، كل هذا مع الوقت جعلني أوقف الغناء بعض الشيء، واتجه إلى التلحين، وبدأت أعمل أغاني للمسلسلات اللي كانت صدفة الحقيقة».

وتابع هيثم نبيل: «والحقيقة مكنتش عاوز والدي يحس بحاجة، وده لأنه كمان كان بيشوف تعليقات الناس، مشيرا إلى أنه كانت رغبته أن يفتخر به والده باستمرار، وكانت المسلسلات حاجة بحبها وبتنجح وتكسر الدنيا».

آخر أعمال هيثم نبيل

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال هيثم نبيل، طرحه لأغنية بعنوان «زي زمان» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، أغنية «زي زمان» لـ هيثم نبيل من ألحانه وكلمات سارة سعيد وتوزيع عادل حقي.

وجاءت كلمات الأغنية: «أنا عارف مفيش فرصة اشوفك تاني زي زمان، أنا عايش حياة ناقصة بشوف الدنيا لون بهتان، ده لو كان عمرنا بيرجع هعيده عشان أعيشهولك، كلام أنا نفسى أقولهولك ده لو يجمع مابيننا مكان، مكمل ناس بتحتاج لي وبحتاج لك يا أغلى الناس، وبكتب في الغياب عنك غيابك موت الاحساس، لانا بنساكي ولا بقدر أشوفك ماضي عدى خلاص بقيت عايش ومش عايز أقابل ناس ينسوني، ولما يجيبوا يوم سيرتك تبان اوجاعي في عيوني».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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