مشاهير العرب - حورية فرغلي تتصدر التريند بسبب الأنف السليكون.. ما القصة؟ (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 09:31 مساءً - عادت الفنانة حورية فرغلي، للاستحواذ على مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت عن خطوات طبية جديدة من المقرر أن تجريها في الأنف، مشيرة إلى أنها ستقوم بتركيب أنف صناعي.

حورية فرغلي تلجأ إلى «الأنف السليكون»

وكانت حورية فرغلي، كشفت عن لجوئها إلى تركيب الأنف الصناعي خلال لقائها الأخير مع الإعلامية ريهام سعيد عبر شاشة النهار، قائلة: إنها سوف تلجأ إلى عملية تركيب أنف صناعي في لندن ومن المقرر أن تعيش بها لـ 3 سنوات، مشيرة إلى أن تكلفتها ستصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني.

وأضافت حورية فرغلي، أن هذه العملية ستكون عن طريق التجربة في بدايتها ومن ثم يتم تثبيتها، مشيرة إلى أنه سيتم وضع الأنف الصناعي لها لمدة 3 أيام حتى يتأكد الأطباء من أنه مناسب لها، وفي المرحلة التالية التثبيت.

وتابعت حورية فرغلي، أن أنفها تغير شكلها وتتحرك مع الوقت نتيجة وجود غضاريف، لافتة إلى أن الطبيب وجد غضاريف أذنها رفيعة جدا، ولا تصلح لاستخدمها في عملية لأنفها.

حورية فرغلي في صدارة التريند بسبب ناهد السباعي

وفي وقت سابق، تصدرت كل من الفنانة ناهد السباعي والفنانة حورية فرغلي، محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما رفضت ناهد السباعي مصافحتها، أثناء مقابلتهما منذ أيام في مهرجان «القاهرة للفيلم القصير».

كما كتبت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن الموقف الذي صدر أثناء مقابلة حورية فرغلي: «الموضوع كبر أوي، لكن أنا فاهمة تأثير أفعالي وعايزة أوضح الوضع المنتشر حاليًا، أنا بحترم كل زملائي في الصناعة وعمري ما ها أتسبب في أي إساءة عمدًا، وحابة أوضح سوء الفهم لأنني أنا متفاجئة من ردود الأفعال».