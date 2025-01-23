مشاهير العرب - بعد وفاتها اليوم.. من هي زينب زمزم مخرجة قصص الأنبياء بالصلصال؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 09:31 مساءً - زينب زمزم.. غيب الموت اليوم الدكتورة زينب زمزم، مخرجة قصص الأنبياء بالصلصال والمبشرون والمبشرات بالجنة وقصص القرآن وحلقات الرسوم المتحركة، والتي من بينها: «هنادي» و«حكايات ماما عزة» و«شمس النهار» لتوفيق الحكيم وقصة بطل من الصعيد للكاتب مجدى صابر.

أذيع خبر وفاة الدكتورة زينب زمزم من قبل الدكتورة أنس الوجود، التي كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «رحلت عن دنيانا صديقتي وحبيبتي دكتورة زينب زمزم مخرجة قصص الأنبياء بالصلصال».

من هي المخرجة زينب زمزم؟

الدكتورة زينب زمزم، هي مخرجة مصرية، تخرجت من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، كما أنها حصلت على دبلوم التربية وعلم النفس - جامعة حلوان، وحصلت على ماجستير سينما الطفل من معهد الدراسات والبحوث البيئية- جامعة عين شمس.

ويشار أنها ترأست الشعبة العامة لتحريك الرسوم بالمركز القومي للسينما بدرجة فنان قدير 2000 - 2005 وخلال الفترة 2000 - 2009 تولت منصب أستاذ منتدب كخبير بالأكاديمية الدولية لعلوم الهندسة والإعلام، ورئيس قسم الجرافيك بالأكاديمية الدولية للسينما «استديو 13، وخلال الفترة من 1985 - 1995 عينت أستاذ منتدب بقسم الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما، فضلا عن ذلك شاركت خلال مسيرتها المهنية في تحكيم العديد من المهرجانات الفنية وقامت بتصميم اوسكار مهرجان القاهرة الدولى لسينما الأطفال.

وحصلت الدكتورة زينب زمزم خلال مسيرتها المهنية على أكثر من 75 جائزة دولية ومحلية والعديد من شهادات التقدير كما تم تكريمها بعدة مهرجانات دولية بدول العالم المختلفة ( الصين- الهند- تونس- إيران - دبى - مصر وأخيرا المغرب ) وذلك تقديرا لجهودها لمشوارها الزاخر بالعديد من الأعمال الناجحة.

وكان من أبرز الأعمال التي قدمتها خلال سنوات عملها في مجال الرسوم المتحركة: فيلم " ثمرة التعاون" رسوم متحركة وحصل على جائزة أفضل فيلم للأطفال مهرجان التسجيلين العرب وتنفيذ مجموعة من أفلام التوعية للشباب عن المخدرات " إنتاج المركز القومي للسينما و إنتاج فيلم تسجيلي عن سكك حديد مصر وأفلام قصيرة للتوعية.

جديرا بالذكر أن الدكتورة زينب زمزم كان لها السبق في تقدم فن تحريك الصلصال وخيوط الصوف وحبوب العلافة والشخصيات الورقية والخشبية لأول مرة في الشرق الأوسط وقامت بإخراج أكثر من 750 عملاً دراميا للطفل.