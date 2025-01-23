مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل سراب بطولة خالد النبوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 09:51 مساءً - يتشوق الجمهور لمشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل «سراب» الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرح أولى حلقاته عبر منصة «tod».

المسلسل من بطولة الفنان خالد النبوي، وتأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد، ومن المقرر أن تذاع الحلقة الأخيرة من مسلسل «سراب» في تمام الساعة 12 مساء عبر منصة «tod».

ويشارك خالد النبوي، البطولة كل من يسرا اللوزي التي تؤدي دور الزوجة، وهاني عادل، إنجي المقدم، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، دياموند بو عبود، أحمد وفيق، وأحمد مجدي.

أحداث مسلسل سراب

وتدور أحداث مسلسل «سراب» في إطار اجتماعي، حيث يعمل خالد النبوي في البورصة، ويتم الكشف من خلال المسلسل عن عالم البورصة والصفقات والاستغلال الذي يحدث فيه، بينما تؤدي يسرا اللوزي دور دكتورة وهي زوجة الفنان خالد النبوي ولديها طفل يسمى «زين»، الذي تتخلله مفاجأة تدور في إطار تشويق، وهي واقعة اختفاء الطفل زين الذي يبلغ من العمر سبع سنوات بشكل مفاجئ، ما يتسبب في حالة صدمة كبيرة لـ والديه حتى يعود الطفل سالمًا، وتتصاعد الأحداث والإثارة والغموض خلال فترة اختطافه.

أبرز أعمال خالد النبوي

مؤخرا عرض لـ الفنان خالد النبوي مسلسل إمبراطورية ميم الذي شارك من خلاله في سباق مسلسلات رمضان 2024.

ودارت أحداث المسلسل حول أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ بأنهم اختاروه حاكمًا للبيت، كدليل على حبهم له.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل «إمبراطورية ميم» بطولة الفنان خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين.

والعمل من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.