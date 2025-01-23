ناهد السباعي تكشف أكثر ما يجذبها في الرجل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 09:56 مساءً - ناهد السباعي، قالت الفنانة ناهد السباعي: "عندما ظهرت كممثلة لم يكن العمل من إنتاج أمي، أو إخراج والدي، ولست من الفنانين الذين يعلنون نجاح أعمالهم الفنية رغم فشلها".

فكر ناهد السباعي

وتابعت ناهد السباعي في تصريحات عبر برنامج "بودكاست كلام عائلي":"انا مش من الممثلين اللي لما أعمل حاجة ومتنجحش أطلع أعلن نجاحها".

انبهار ناهد السباعي بجدها

ولفتت:"كنت منبهرة بجدي جدا لأنه كان من الضباط الأحرار، وهو من قام بتأليف فيلم إسماعيل يس في الجيش، وهو اللى كتب أروح لمين لأم كلثوم وقام بتأليف أغاني لكوكب الشرق وعبدالوهاب، وما جعلني أحبه أنه رغم كونه ضابطا كان فنانا حقيقيا".

أكثر ما يجذب ناهد السباعي في الرجل

وعن الشيء الذي يجذبها في الرجل، علقت ناهد السباعي:"حاجة كانت أمي دايما بتقولها، الرجل المسئول بيكون عنده حتى أدب للخناق".

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