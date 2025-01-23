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انتعاشة قوية للفنان أحمد عيد في 2025 - أخبار كلمتك

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انتعاشة قوية للفنان أحمد عيد في 2025 - أخبار كلمتك

انتعاشة قوية للفنان أحمد عيد في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 07:19 مساءً - يعيش الفنان أحمد عيد، خلال العام الجاري حالة من الانتعاش الفني في السينما والتلفزيون 

فيلم أحمد عيد الجديد 

ويجهز الفنان أحمد عيد فيلم جديد من المقرر أن يعرض  خلال العام الجاري، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية ومن المفترض أن يتم كشف تفاصيله قريبا بعد الاتفاق مع باقي أبطال العمل وانطلاق التصوير 

كما يستعد أحمد عيد أيضا لعرض مسلسل جديد له خلال الفترة المقبلة وهو من يتضمن 12 حلقة 

ومن ناحية أخري كان قد علق الفنان أحمد عيد على تداول رواد السوشيال ميديا منشورات تزعم أن جزءا كبيرا من إفيهات الفنان محمد هنيدي في فيلمي "همام في أمستردام" و"صعيدي في الجامعة الأمريكية" من كتابته. 

وتابع أحمد عيد: “أول تواجد لي في الوسط الفني كان بسبب محمد هنيدي  بعد ربنا سبحانه وتعالى، وله فضل كبير عليا ماقدرش أنكره، فواجب عليا لما ألاقي كلام زي كدة أطلع انفيه”.

 

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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