ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول - أخبار كلمتك

ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول - أخبار كلمتك

عدن كاش توسع خدماتها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

عدن كاش توسع خدماتها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

العميد محمد العوبان.. القائد الذي حافظ على تماسك القوات الخاصة بأبين - أخبار كلمتك

العميد محمد العوبان.. القائد الذي حافظ على تماسك القوات الخاصة بأبين - أخبار كلمتك

اطلاق عشرات الاسرى في صنعاء - أخبار كلمتك

اطلاق عشرات الاسرى في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:عدن تغرق بالظلام الدامس والكشف عن خروج جميع المحطات - أخبار كلمتك

عاجل:عدن تغرق بالظلام الدامس والكشف عن خروج جميع المحطات - أخبار كلمتك

مدينة سماء الخليج العربي تدشن توليد الطاقة بالرياح وتفتتح مكتب الشركة المنفذة في المدينة بأبين - أخبار كلمتك

مدينة سماء الخليج العربي تدشن توليد الطاقة بالرياح وتفتتح مكتب الشركة المنفذة في المدينة بأبين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ليها فضل عليّ.. عمرو سلامة يوجه رسالة للإعلامية منى الشاذلي (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ليها فضل عليّ.. عمرو سلامة يوجه رسالة للإعلامية منى الشاذلي (صورة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع كرواتيا وتوفير العمالة الماهرة للعمل هناك - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع كرواتيا وتوفير العمالة الماهرة للعمل هناك - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - الرئيس الصومالي: الدعم المصري يعزز قدرة صمودنا في مواجهة التحديات ويحقق طموحات شعبنا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - الرئيس الصومالي: الدعم المصري يعزز قدرة صمودنا في مواجهة التحديات ويحقق طموحات شعبنا - أخبار كلمتك

الاتحاد الليبي يعلن استعارة كهربا من الأهلي رسميا - أخبار كلمتك

الاتحاد الليبي يعلن استعارة كهربا من الأهلي رسميا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

شاهد، حساب البريميرليج يحتفي بانضمام مرموش لـ مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شاهد، حساب البريميرليج يحتفي بانضمام مرموش لـ مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

شاهد، حساب البريميرليج يحتفي بانضمام مرموش لـ مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 03:20 مساءً -  احتفى حساب البريميرليج، عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس بتعاقد نادي مانشستر سيتي رسميًّا مع النجم المصري عمر مرموش، قادمًا من آنتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليج فيديو مجمع للاعبين المصريين الذين لعبوا للدوري الانجليزي.

وعلق الحساب الرسمي:" عمر مرموش ينضم إلى هؤلاء الأساطير المصريين بالدوري الإنجليزي.

وظهر بالفيديو محمد صلاح وأحمد حسام ميدو وتريزيجيه وأحمد المحمدي وعمرو زكي وهم من لعبوا بالدوري الإنجليزي.

 

الظهور الأول لعمر مرموش 

 وبعد الإعلان رسميا عن الصفقة سيكون عمر مرموش جاهزا للمشاركة في المباريات مع مانشستر سيتي بداية من مباراة تشيلسي المقبلة.

وتقام مباراة مان سيتي ضد تشيلسي يوم السبت المقبل في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبقى مشاركة مرموش في مباراة تشيلسي في يد المدير الفني للفريق بيب جوارديولا.

وكان فريق بيب جوارديولا قد توصل إلى اتفاق كامل لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من فرانكفورت مقابل 70 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية.

راتب عمر مرموش مع مانشستر سيتي 

 وسيكون مرموش ثالث صفقة كبيرة يبرمها مانشستر سيتي في انتقالات يناير، إلى جانب عبد القادر خوسانوف من لانس والشاب فيكتور ريس من بالميراس.

 وكان مرموش الهدف الرئيس للسيتي الشهر الجاري، إذ خاض فريق بيب جوارديولا مفاوضات مكثفة مع فرانكفورت في الأسابيع الأخيرة لضم الدولي المصري، ونجح بالفعل في الحصول على خدماته.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

عملنا له كمين، محامي طليقة صالح جمعة يكشف تفاصيل منع اللاعب من السفر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق