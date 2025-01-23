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الرياضة - 07:30 - هبوط أسعار النفط بعد خطاب دونالد ترامب في منتدى دافوس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:30 - هبوط أسعار النفط بعد خطاب دونالد ترامب في منتدى دافوس - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:30 - هبوط أسعار النفط بعد خطاب دونالد ترامب في منتدى دافوس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 07:30 مساءً - انخفض سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط نحو 75 دولارًا للبرميل اليوم الخميس، وذلك بعدما ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا افتراضيًا في منتدى دافوس.

وفي خطابه، أعلن ترامب عن خطط لطلب المملكة العربية السعودية وأوبك بخفض أسعار النفط، مؤكدًا على أن هذا من أولويات إدارته في مجال الطاقة.

وسلط الضوء على الإجراءات التنفيذية المبكرة، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ الوطنية للطاقة "لإطلاق العنان للذهب السائل" من النفط والغاز الأمريكي، والخروج من اتفاقية باريس للمناخ، وإنهاء ما أسماه «الاحتيال الأخضر الجديد».

ويعد تطوير الطاقة هو حجر الزاوية في أجندة ترامب، بهدف خفض تكاليف المستهلك. وفي الوقت نفسه، أظهرت أحدث بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي، إلى جانب زيادة مخزونات الوقود، مع توقع الأرقام الرسمية في وقت لاحق.

تظل معنويات السوق حذرة وسط تهديدات التعريفات الجمركية المحتملة على الصين وكندا والمكسيك، فضلاً عن المزيد من العقوبات على روسيا. بالإضافة إلى ذلك، يتجه تدفق كبير من النفط الكندي إلى الولايات المتحدة، تحسبًا للتعريفات الجمركية المحتملة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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