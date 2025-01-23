الرياضة - 07:30 - جنون البلطجة الأمريكية.. «ترامب»: العالم سيعمه السلام خلال ولايتي الحالية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 07:30 مساءً - كعادته في خطاباته ولغة جسده المبالغ فيها نحو العظمة التي هي أقرب إلى جنون البلطجة، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات عنجهية وكأنه رب الأرباب لهذا العالم، في حين أنه حتى هذه اللحظة لم يستطع أن يطفئ حرائق لوس أنجلوس التي اشتعلت من جديد ثاني يوم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

ترامب بشر العالم في تصريحات له اليوم بحلول السلام وكأنه يمتلك مفاتيح الشرق والغرب، وقال في كلمته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن "العالم سوف يعمه السلام خلال ولايته الحالية، مشيرًا إلى أنه يخطط لتعويض الخسائر الاقتصادية التي سببتها إدارة الرئيس بايدن، واصفًا إياها بـ«الفاشلة».

وقال ترامب في كلمته خلال مشاركته بمنتدى الاقتصاد العالمي في «دافوس»: إن «الإدارة السابقة في إشارة منه إلى (إدارة بايدن) تسببت في زيادة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء في العالم كله»، متابعًا: «في يومي الأول وقعت إجراءات تمنح السلطات المعنية ما تحتاجه لخفض التضخم، وأعلنا حالة الطوارئ في مجال الطاقة، وعززنا قطاع التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة».

وأضاف: أن «إدارتنا ستقدم كثيرًا من التسهيلات والتخفيضات لدعم التصنيع المحلي، كما لدينا أكثرية بالكونجرس بشقيه وسنمرر العديد من القرارات، وسنفرض تعريفة على الشركات التي لا تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة، وفي الفترة المقبلة سيشهد الاقتصاد الأمريكي تحولًا جذريًا وقيمته تتصاعد بعد انتخابي».

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وخفض أسعار النفط والفائدة العالمية، لإنهاء الصراعات في المنطقة، مشيرًا إلى أن المهاجرين غير الشرعيين ينهبون ثروات الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه سيعمل على تخفيض الضرائب على المنتجين والمصنعين بأقصى ما يمكن.

وواصل: «القطاع الخاص سيشهد ازدهارًا في الفترة المقبلة»، كما تطرق حديثه إلى الأزمة الكارثية التي يشهدها المدنيون الفلسطينيين العزل داخل أراضيهم من قبل الكيان الصهيوني والهدنة المتفق عليها بين طرفي النزاع (حماس وإسرائيل) في الأيام الماضية، قائلًا: «وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يكن ليتم لولا تدخلي حتى قبل تنصيبي رئيسًا».

واختتم الرئيس الأمريكي المنتخب كلمته في المنتدى، عن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة لأكثر من عامين، قال: «حان الوقت لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، ووقف نزيف الدم من الجانبين، وأسعار النفط ما زالت مرتفعة في ظل عدم وجود مؤشرات على انتهاء حرب أوكرانيا».