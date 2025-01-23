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تشكيل روما الرسمي أمام ألكمار في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

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تشكيل روما الرسمي أمام ألكمار في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

تشكيل روما الرسمي أمام ألكمار في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 07:54 مساءً - أعلن رانييري المدير الفني لـ روما الإيطالي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ألكمار الهولندي، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب آفاس بمدينة ألكمار.

تشكيل روما أمام ألكمار الهولندي

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رانييري يكرر رقم مورينيو مع روما الإيطالي

فيما منح فوز فريق روما الإيطالي على جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف، مدربه رانييري رقمًا مميزًا بالدوري الإيطالي.

 

الفوز منح الجيالوروسي فرصة الصعود والتقدم أكثر بجدول ترتيب المسابقة، حيث وصل روما للنقطة 27 في المركز التاسع.

ذكرت شبكة "أوبتا" ان رانييري كرر رقم مورينيو مع روما حيث ان فريق العاصمة تمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية على ملعبه بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 2023 تحت قيادة المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو.
وأضافت: "كما سجل الجيالوروسي هدفين على الأقل في 4 مباريات متتالية على ملعبه بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 2019".

وبدأت سلسلة كلاوديو رانييري المدير الفني لذئاب روما، على أرضه منذ ديسمبر الماضي، حيث حقق انتصارات ضد ليتشي (4-1)، بارما (5-0)، لاتسيو (2-0) وأخيرا جنوى (3-1).

رانييري 
رانييري 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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