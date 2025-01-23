كم تصل رسوم تجديد بطاقات الخصم المباشر الأصلية والإضافية في بنك القاهرة؟ - أخبار كلمتك

كم تصل رسوم تجديد بطاقات الخصم المباشر الأصلية والإضافية في بنك القاهرة؟ - أخبار كلمتك

أحمد حلمي: أشعر بالقلق عند لقاء الجمهور كل مرة على المسرح - أخبار كلمتك

أحمد حلمي: أشعر بالقلق عند لقاء الجمهور كل مرة على المسرح - أخبار كلمتك

غير عادلة وتحتاج مراجعة، ترامب ينتقد العلاقات التجارية مع كندا - أخبار كلمتك

غير عادلة وتحتاج مراجعة، ترامب ينتقد العلاقات التجارية مع كندا - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة طباعة اوراق نقدية جديدة بعدن - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة طباعة اوراق نقدية جديدة بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - اعترافات خاصة و أسرار جديدة.. مصطفى بكري يفتح قلبه لبرنامج «من قلب الصعيد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - اعترافات خاصة و أسرار جديدة.. مصطفى بكري يفتح قلبه لبرنامج «من قلب الصعيد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - مفاجأة في سعر الذهب الآن بمساء تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - مفاجأة في سعر الذهب الآن بمساء تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - وزير الخارجية لـ «حقائق وأسرار»: مصر هي المركز اللوجيستي الأهم في المنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - وزير الخارجية لـ «حقائق وأسرار»: مصر هي المركز اللوجيستي الأهم في المنطقة - أخبار كلمتك

بيان بدرجات الحرارة.. حالة الطقس غدا الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

بيان بدرجات الحرارة.. حالة الطقس غدا الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

«الوطنية للصحافة» تنعى الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي - أخبار كلمتك

«الوطنية للصحافة» تنعى الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

عبد المنعم أساسيا، تشكيل نيس أمام إلفسبورج في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عبد المنعم أساسيا، تشكيل نيس أمام إلفسبورج في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

عبد المنعم أساسيا، تشكيل نيس أمام إلفسبورج في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 09:20 مساءً - أعلن المدير الفني لفريق نيس عن تشكيل فريقه لمواجهة إلفسبورج، في المباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، في الجولة السابعة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

ويشارك المحترف المصري محمد عبد المنعم أساسيا مع فريق نيس في مواجهة إلفسبورج. 

موعد مباراة نيس وإلفسبورج في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

وتنطلق أحداث مباراة نيس وإلفسبورج في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتبث المباراة، عبر قناة beIN Sports HD 4.

 

تشكيل نيس أمام إلفسبورج 

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

 

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:46 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق