تعد القوات الخاصة في محافظة أبين نموذجًا استثنائيًا للقوة والانضباط، وسط التحديات التي تعصف بمؤسسات الدولة في العديد من المحافظات. ويعود الفضل الكبير في ذلك إلى قائدها، العميد محمد علي العوبان، الذي استطاع أن يحافظ على تماسك هذه القوات، قوةً وعتادًا، وجعلها صامدة أمام التحديات السياسية والعسكرية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

ومنذ توليه قيادة القوات الخاصة، عمل العميد العوبان على تعزيز جاهزية قواته من خلال برامج تدريبية مكثفة تهدف إلى رفع كفاءتهم القتالية والمهنية. لم يقتصر دوره على الجانب العملياتي، بل امتد إلى الاهتمام بجوانب الدعم اللوجستي، حيث حرص على تأمين العتاد والأسلحة اللازمة، والمحافظة على جاهزيتها في مختلف الظروف، في وقت تعرضت فيه معظم القوات في المحافظات الأخرى لحالات من الضعف والانقسام، بقيت القوات الخاصة بأبين متماسكة ومتينة بفضل إدارته الحكيمة.

وأبرز ما يميز القوات الخاصة في أبين تحت قيادة العميد العوبان هو الانضباط والروح القتالية العالية، فقد غرس العوبان في جنوده قيم الولاء للوطن والانتماء للمؤسسة العسكرية، مما جعلها مثالاً يحتذى به. ولم يكن ذلك بالأمر السهل وسط التحديات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد، لكنه استطاع بحنكته القيادية أن يحافظ على وحدة الصف بين أفراده، متجنبًا الانقسامات التي أنهكت العديد من القوات في المحافظات الأخرى.

وواجهت محافظة أبين، كغيرها من المحافظات، أزمات أمنية وسياسية متكررة، ومع ذلك، ظلت القوات الخاصة صامدة، متماسكة، وقادرة على أداء مهامها بفاعلية. وقد أثبتت هذه القوات، بقيادة العوبان، أنها صمام أمان للمحافظة، حيث ساهمت في استقرار الأمن وحماية المواطنين، إلى جانب دورها في التصدي للعناصر الخارجة عن القانون.

لا تقتصر جهود العميد محمد علي العوبان على الجانب العسكري فقط، بل حرص أيضًا على فتح قنوات تواصل مع مختلف الجهات في المحافظة، سواء من المواطنين أو السلطات المحلية، وقد ساهم هذا النهج في تعزيز الثقة المتبادلة بين القوات الخاصة وأبناء أبين، مما انعكس إيجابًا على أداء القوات وتحقيق الأهداف المنشودة.

وفي وقت تعاني فيه معظم القوات العسكرية في المحافظات المحررة من الانقسامات والصراعات الداخلية، برزت القوات الخاصة في أبين كاستثناء لافت. ويرى العديد من المراقبين أن القيادة الحكيمة للعميد العوبان كانت العامل الحاسم في الحفاظ على هذا التماسك.

العميد محمد علي العوبان نموذج للقائد العسكري الذي لا يكتفي بحمل الأوسمة، بل يكرس جهوده للحفاظ على كيان القوات التي يقودها. بفضل قيادته المتميزة، أصبحت القوات الخاصة في أبين رمزًا للتماسك والانضباط، ومثالًا يحتذى به في جميع المحافظات. ولا شك أن دوره سيظل محفورًا في ذاكرة المحافظة، كقائد استطاع أن يقود قواته بحكمة وحنكة وسط أكثر الأوقات صعوبة.