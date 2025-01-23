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الرئيسية اخبار اليمن

ايران تقف إلى جانب الحوثيين وتوجه بيانًا شديد اللهجة إلى هذه الدولة - أخبار كلمتك

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ايران تقف إلى جانب الحوثيين وتوجه بيانًا شديد اللهجة إلى هذه الدولة - أخبار كلمتك

ايران تقف إلى جانب الحوثيين وتوجه بيانًا شديد اللهجة إلى هذه الدولة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 07:16 مساءً - كلمتك/خاص

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه قرار الإدارة الأمريكية بوضع جماعة الحوثي على قائمة التنظيمات الإرهابية، معتبرة أن هذا القرار يعد ذريعة لفرض عقوبات وصفتها بـ"غير الإنسانية" على الشعب اليمني.

وأكد البيان أن الإجراء الأمريكي يُعد غير مبرر ومخالفًا للقانون الدولي، ويهدف إلى إضعاف السيادة القانونية الدولية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار الإقليمي.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن اليمن قدم دعمًا مشرفًا للشعب الفلسطيني في مواجهة "العدو الصهيوني"، معتبرة أن القرار الأمريكي ينسجم مع دعم واشنطن لما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة الأحادية لن تسهم إلا في تعقيد الأزمة اليمنية وزيادة معاناة الشعب اليمني، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه السياسات التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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