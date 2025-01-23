ايران تقف إلى جانب الحوثيين وتوجه بيانًا شديد اللهجة إلى هذه الدولة - أخبار كلمتك

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه قرار الإدارة الأمريكية بوضع جماعة الحوثي على قائمة التنظيمات الإرهابية، معتبرة أن هذا القرار يعد ذريعة لفرض عقوبات وصفتها بـ"غير الإنسانية" على الشعب اليمني.

وأكد البيان أن الإجراء الأمريكي يُعد غير مبرر ومخالفًا للقانون الدولي، ويهدف إلى إضعاف السيادة القانونية الدولية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار الإقليمي.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن اليمن قدم دعمًا مشرفًا للشعب الفلسطيني في مواجهة "العدو الصهيوني"، معتبرة أن القرار الأمريكي ينسجم مع دعم واشنطن لما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة الأحادية لن تسهم إلا في تعقيد الأزمة اليمنية وزيادة معاناة الشعب اليمني، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه السياسات التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.