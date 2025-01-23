عدن كاش توسع خدماتها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

تواصل محفظة عدن كاش توسيع خدماتها وانتشارها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.

حيث تم إضافة مجموعة جديدة وكبيرة من المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم والصيدليات التي تتيح للمستخدمين إمكانية الدفع الإلكتروني الحديث بكل يسر وسهولة.

وتتميز محفظة عدن كاش بتقديم خدمات متنوعة تشمل الدفع عبر الإنترنت وبدون إنترنت، بالإضافة إلى خدمات مميزة مثل إرسال الحوالات، والتحويل بين الحسابات، ومحفظة العائلة، ومشاركة الفواتير ، كما توفر طرقاً متعددة لتغذية المحفظة.

تسعى عدن كاش لتكون دائماً بالقرب منكم وتلبية احتياجاتكم المالية بشكل ميسر وفعال.

الجدير ذكره أن تدشين محفظة “عدن كاش” يعكس التزام بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر بتقديم حلول مصرفية عصرية تلبي احتياجات العملاء ، وتعزز ثقافة الدفع الإلكتروني في المجتمع اليمني بشكل عام ، ويتطلع البنك من خلال هذه الخدمة إلى تحسين تجربة العملاء وتوفير خيارات دفع مرنة وآمنة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في مختلف جوانب الحياة اليومية.

