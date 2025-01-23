ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول - أخبار كلمتك

ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول - أخبار كلمتك

عدن كاش توسع خدماتها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

عدن كاش توسع خدماتها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

العميد محمد العوبان.. القائد الذي حافظ على تماسك القوات الخاصة بأبين - أخبار كلمتك

العميد محمد العوبان.. القائد الذي حافظ على تماسك القوات الخاصة بأبين - أخبار كلمتك

اطلاق عشرات الاسرى في صنعاء - أخبار كلمتك

اطلاق عشرات الاسرى في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:عدن تغرق بالظلام الدامس والكشف عن خروج جميع المحطات - أخبار كلمتك

عاجل:عدن تغرق بالظلام الدامس والكشف عن خروج جميع المحطات - أخبار كلمتك

مدينة سماء الخليج العربي تدشن توليد الطاقة بالرياح وتفتتح مكتب الشركة المنفذة في المدينة بأبين - أخبار كلمتك

مدينة سماء الخليج العربي تدشن توليد الطاقة بالرياح وتفتتح مكتب الشركة المنفذة في المدينة بأبين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ليها فضل عليّ.. عمرو سلامة يوجه رسالة للإعلامية منى الشاذلي (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ليها فضل عليّ.. عمرو سلامة يوجه رسالة للإعلامية منى الشاذلي (صورة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع كرواتيا وتوفير العمالة الماهرة للعمل هناك - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع كرواتيا وتوفير العمالة الماهرة للعمل هناك - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - الرئيس الصومالي: الدعم المصري يعزز قدرة صمودنا في مواجهة التحديات ويحقق طموحات شعبنا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - الرئيس الصومالي: الدعم المصري يعزز قدرة صمودنا في مواجهة التحديات ويحقق طموحات شعبنا - أخبار كلمتك

الاتحاد الليبي يعلن استعارة كهربا من الأهلي رسميا - أخبار كلمتك

الاتحاد الليبي يعلن استعارة كهربا من الأهلي رسميا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عدن كاش توسع خدماتها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عدن كاش توسع خدماتها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

عدن كاش توسع خدماتها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 04:27 مساءً - كلمتك/خاص:

تواصل محفظة عدن كاش توسيع خدماتها وانتشارها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.

حيث تم إضافة مجموعة جديدة وكبيرة من المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم والصيدليات التي تتيح للمستخدمين إمكانية الدفع الإلكتروني الحديث بكل يسر وسهولة.

وتتميز محفظة عدن كاش بتقديم خدمات متنوعة تشمل الدفع عبر الإنترنت وبدون إنترنت، بالإضافة إلى خدمات مميزة مثل إرسال الحوالات، والتحويل بين الحسابات، ومحفظة العائلة، ومشاركة الفواتير ، كما توفر طرقاً متعددة لتغذية المحفظة.

تسعى عدن كاش لتكون دائماً بالقرب منكم وتلبية احتياجاتكم المالية بشكل ميسر وفعال.

الجدير ذكره أن تدشين محفظة “عدن كاش” يعكس التزام بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر بتقديم حلول مصرفية عصرية تلبي احتياجات العملاء ، وتعزز ثقافة الدفع الإلكتروني في المجتمع اليمني بشكل عام ، ويتطلع البنك من خلال هذه الخدمة إلى تحسين تجربة العملاء وتوفير خيارات دفع مرنة وآمنة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في مختلف جوانب الحياة اليومية.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

الرئيس العليمي: قرار تاريخي للرئيس ترامب لردع التنظيمات الإر هابية وإنهاء الحروب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق