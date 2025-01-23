المسوري يكشف عن الدول التي ستلحق الحوثيين بالعقوبات الامريكية - أخبار كلمتك

صرح المحامي اليمني محمد المسوري أن العقوبات الدولية لن تقتصر على ميليشيات الحوثي الإرهابية فحسب، بل قد تمتد لتشمل الدول التي تدعم الجماعة، مشيرًا بالأدلة القاطعة إلى أن سلطنة عمان والنظام الإيراني هما أبرز الجهات الداعمة للحوثيين.

وأكد المسوري أن الأدلة المتوفرة تثبت تورط هذه الدول في تقديم الدعم السياسي واللوجستي للحوثيين، وهو ما قد يدفع المجتمع الدولي لفرض عقوبات صارمة عليها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المسوري أن مثل هذه الخطوة ستشكل ضغطًا إضافيًا على الجماعة وداعميها، مما قد يسهم في تقليص نفوذ الحوثيين والحد من جرائمهم بحق الشعب اليمني.

ودعا المسوري المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يدعم الحوثيين، لضمان إنهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق الاستقرار في المنطقة.