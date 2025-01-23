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المسوري يكشف عن الدول التي ستلحق الحوثيين بالعقوبات الامريكية - أخبار كلمتك

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المسوري يكشف عن الدول التي ستلحق الحوثيين بالعقوبات الامريكية - أخبار كلمتك

المسوري يكشف عن الدول التي ستلحق الحوثيين بالعقوبات الامريكية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 06:47 مساءً - كلمتك/خاص

صرح المحامي اليمني محمد المسوري أن العقوبات الدولية لن تقتصر على ميليشيات الحوثي الإرهابية فحسب، بل قد تمتد لتشمل الدول التي تدعم الجماعة، مشيرًا بالأدلة القاطعة إلى أن سلطنة عمان والنظام الإيراني هما أبرز الجهات الداعمة للحوثيين.

وأكد المسوري أن الأدلة المتوفرة تثبت تورط هذه الدول في تقديم الدعم السياسي واللوجستي للحوثيين، وهو ما قد يدفع المجتمع الدولي لفرض عقوبات صارمة عليها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المسوري أن مثل هذه الخطوة ستشكل ضغطًا إضافيًا على الجماعة وداعميها، مما قد يسهم في تقليص نفوذ الحوثيين والحد من جرائمهم بحق الشعب اليمني.

ودعا المسوري المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يدعم الحوثيين، لضمان إنهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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