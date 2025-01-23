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شركة سماء الخليج العربي تفتتح مكتبها الرئيس وتطلق خدمة التيار الكهربائي عبر توربين الرياح - أخبار كلمتك

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شركة سماء الخليج العربي تفتتح مكتبها الرئيس وتطلق خدمة التيار الكهربائي عبر توربين الرياح - أخبار كلمتك

شركة سماء الخليج العربي تفتتح مكتبها الرئيس وتطلق خدمة التيار الكهربائي عبر توربين الرياح - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 06:47 مساءً - كلمتك/خاص:

دشنت شركة سماء الخليج العربي، اليوم الخميس، افتتاح مكتبها الرئيس في المدينة، وأطلقت خدمة التيار الكهربائي عن طريق توربين الرياح كأول مدينة في اليمن تعمل بالطاقة النظيفة على مدار الساعة، وسط حضور رسمي وشعبي.

وخلال حفل التدشين، الذي حضره عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والشخصيات الإجتماعية، رحّب رجل الأعمال الشيخ وليد السعدي، رئيس مجلس الإدارة بالضيوف الحاضرين، معرباً عن سعادته بهذا اليوم الذي يمثل لحظة فارقة في مشروع سماء مدينة الخليج العربي كأول مدينة تعمل بالطاقة النظيفة في سبيل بناء مستقبل أكثر استدامة.

وأكد الشيخ وليد السعدي، بإن مشروع توربين الرياح هو بداية لطموحات أوسع تشمل نشر تقنيات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مختلف مناطق بلادنا، مشيراً إلى أنه أخذ وكالة من الشركة الصينية المصنّعة لتوربينات الرياح.

من جانبه أشاد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الدكتور عيدروس اليهري، بنجاح هذا المشروع الاستثماري الذي حوّل الصحراء إلى مدينة راسخة البنيان، مؤكداً وقوف المجلس الانتقالي مع المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم للنهوض بالبلاد.

وطاف الشيخ وليد السعدي بمعية الضيوف، في أرجاء المكتب الرئيس للمدينة المكون من ثلاثة طوابق مع الملحقات، كما دشّن التشغيل الرسمي لتوربين الرياح بوجود الخبير الصيني ين سي بنج.

حضر الحفل رئيس الهيئة العامة للاستثمار في الجمهورية علي جرهوم، ونائب محافظ أبين، مهدي الحامد، ووكلاء محافظات أبين وعدن ولحج والضالع، ومدراء عموم عدد من المديريات، ومدراء أمن أبين ولحج، ونائب مدير أمن عدن.

وفي الختام أقيمت مأدبة غداء على شرف الحضور في شاليهات المدينة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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