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أحمد الطلحي: الصلاة المشيشية دعاء ووسيلة للتقرب إلى الله (فيديو) - أخبار كلمتك

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أحمد الطلحي: الصلاة المشيشية دعاء ووسيلة للتقرب إلى الله (فيديو) - أخبار كلمتك

أحمد الطلحي: الصلاة المشيشية دعاء ووسيلة للتقرب إلى الله (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 09:36 مساءً - قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي المعروف، إن الصلاة المشيشية التي وردت عن الإمام عبد السلام بن مشيش، صيغتها هي: "اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد ﷺ، من منهُ انشقت الأسرارُ، وانفلقت الأنوارُ، وفيه ارتقت الحقائقُ، وتنزلت علومُ آدمَ عليه السلام فأعجزَ الخلائقَ". مؤكدًا أن الله أعطى تعالى لنبينا الكريم ﷺ من العلم ما يعجز الخلائق عن فهمه، فهو حامل أسرار الخلق والأنوار الإلهية"، تمثل تضرعًا إلى الله أن يمنحنا من نور رسول الله ﷺ.

وأضاف الشيخ أحمد الطلحي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "هذه الصلاة المشيشة الذي تمثل تضرعًا إلى الله أن يمنحنا من نور رسول الله ﷺ جمع فيه كل علم وفضيلة، الله سبحانه وتعالى علم آدم عليه السلام الأسماء، ولكن ما تعلمه رسول الله ﷺ في معراج علمه من السماء يفوق كل شيء، وما جاء به من قرآن وسنة هو كتاب الحياة لكل من يسير على الطريق المستقيم".

وأشار إلى أن الصلاة المشيشة ليست مجرد كلمات، بل هي وسيلة للاستمداد من علم النبي ﷺ، حيث يأتي فيها دعاء للمحبة، وتضرع لله أن يجعلنا من المقربين إلى رسوله الكريم، ويعطينا من فضله ورحمتِه، ويقذف بنا على طريق الحق حتى نغرق في بحر الوحدة الإلهية.

وأوضح: "الصلاة على النبي ﷺ هي دعاء حقيقي، ومن خلالها نطلب من الله أن يلحقنا بنسبه الطاهر، ونعرفه معرفة تنقينا من الجهل وتزودنا بالفضل. نطلب من الله أن يقوينا على أن نكون من أهل وحدة الوجود، وأن لا نرى ولا نسمع إلا به."

واختتم: "فصلوا وسلموا على سيدنا محمد ﷺ، لأن الصلاة عليه هي باب لزيادة الإيمان والتقوى، وهي السبيل للوصول إلى فضل الله ورحمته. اللهم صل وسلم وبارك على من صليتَ عليه تشريفًا وتكريمًا، وصلّت عليه الملائكة تفضيلاً وتعظيمًا".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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