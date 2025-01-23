أيمن الحلفاوي ينضم إلى قائمة المحكمين باللجنة الدائمة لترقيات الأساتذة بالأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 09:36 مساءً - انضم الدكتور أيمن إبراهيم الحلفاوي، أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، إلى قائمة المحكمين باللجنة الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات (لجنة اللغة الإنجليزية و آدابها)

يشغل الدكتور الحلفاوي حاليًا منصب مدير برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وعضو مركز الخدمة العامة ومسؤول نشاط اللغة الإنجليزية والترجمة وتدريس دورات التويفل بالكلية.

يمتلك خبرة أكاديمية واسعة، حيث قام بالتدريس والتدريب في العديد من الجامعات المصرية، منها جامعة كفر الشيخ، جامعة قناة السويس، جامعة السويس، جامعة عين شمس، جامعة 6 أكتوبر، والأكاديمية البحرية. كما أشرف وناقش العديد من الأبحاث في مجالات اللغة الإنجليزية، الترجمة، الأدب الإنجليزي، الأدب الأمريكي، والأدب الإيرلندي.

على الصعيد البحثي، نشر الدكتور الحلفاوي العديد من الدراسات في مجلات علمية مرموقة، وشارك في مؤتمرات محلية ودولية، منها رئاسته للمؤتمر الدولي لاتحاد المترجمين العرب تحت عنوان "تدريس اللغة الإنجليزية والترجمة في القرن الحادي والعشرين: تغير الاحتياجات وآخر التوجهات".

ويُعد الدكتور أيمن الحلفاوي نموذجًا متميزًا للأكاديمي الشامل، الذي يجمع بين التدريس، البحث العلمي، والإشراف على الأبحاث المتخصصة، بالإضافة إلى مساهماته البارزة في تطوير برامج اللغة الإنجليزية والترجمة. يُشهد له بجهوده المتواصلة في تعزيز التعاون الأكاديمي على المستويين المحلي والدولي، حيث ترك بصمة واضحة في مجال الترجمة واللغويات، وأسهم في تأهيل أجيال من الباحثين والمتخصصين الذين استفادوا من خبراته العلمية والعملية. هذا الإنجاز الجديد يُضاف إلى سجله الحافل ويعكس دوره القيادي في إثراء الساحة الأكاديمية والعلمية.

هذا الانضمام يعكس التقدير لدوره الأكاديمي والبحثي المميز، ويؤكد مكانته كأحد أبرز المتخصصين في مجال اللغة الإنجليزية والترجمة في مصر وخارجها.