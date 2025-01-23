الرياضة - 09:36 - ماذا حدث لـ سعر الذهب الآن؟.. ارتفاع مفاجئ لـ عيار 21 بختام تعاملات اليوم الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 09:36 مساءً - ارتفع سعر الذهب الآن خلال تداولات ختام اليوم الخميس 23 يناير 2025، في أسواق الصاغة بمصر، للمرة الثانية على التوالي، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3825 جنيهًا للبيع، و3800 جنيهًا للشراء، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات، مقارنة بآخر تحديث له في الأسواق، فيما وصل سعر جرام 18 نحو 3278.5 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء.
سعر الذهب الآن
وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب الآن في مصر، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.
|سعر الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025
|سعر الذهب
|بيع
|شراء
|عيار 24
|4371.5 جنيه
|4342.75 جنيه
|عيار 22
|4007.25 جنيه
|3981 جنيهًا
|عيار 21
|3825 جنيهًا
|3800 جنيهًا
|عيار 18
|3278.5 جنيه
|3257.25 جنيه
|عيار 14
|2550 جنيهًا
|2533.25 جنيه
|عيار 12
|2185.75 جنيه
|2171.5 جنيه
|عيار 9
|1639.25 جنيه
|1628.5 جنيه
|سعر الجنيه الذهب
|30600 جنيهًا
|30400 جنيهًا
|سعر أوقية الذهب
|2755.99 دولار
|2755.72 دولار
سعر الذهب الآن في مصر
سجل سعر الذهب الآن عيار 24 سجل نحو: 4371.5 جنيه للبيع، و4342.75 جنيه للشراء.
سجل سعر الذهب الآن عيار 22 نحو: 4007.25 جنيه للبيع، و3981 جنيهًا للشراء.
سجل سعر الذهب الآن عيار 21 نحو: 3825 جنيهًا للبيع، و3800 جنيهًا للشراء.
سجل سعر الذهب الآن عيار 18 نحو: 3278.5 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء.
سجل سعر الذهب الآن عيار 14 نحو: 2550 جنيهًا للبيع، و2533.25 جنيه للشراء.
سجل سعر الذهب الآن عيار 12: 2185.75 جنيه للبيع، و2171.5 جنيه للشراء.
سجل سعر الذهب الآن عيار 9 نحو: 1639.25 جنيه للبيع، و1628.5 جنيه للشراء.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو: 30600 جنيهًا للبيع، و30400 جنيهًا للشراء.
سجل سعر أوقية الذهب نحو: 2755.99 دولار للبيع، و2755.72 دولار للشراء.
اقرأ أيضاً
بعد ارتفاعه.. سعر الذهب عيار 21 يستقر عند هذا الرقم
سعر الذهب عيار 21 بكام؟.. المعدن الأصفر يرتفع مساء اليوم الخميس 23 يناير 2025
بـ 50.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري الخميس 23 يناير 2025
0 تعليق