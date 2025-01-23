شيخ في مأرب يجبر زوج على تطليق زوجته ليتزوجها بدلا عنه(تفاصيل صادمة) - أخبار كلمتك

قبل عامين، تزوج شاب مأربي بفتاة بمهر قدره ستة ملايين ريال. بعد ولادة طفلتهما الأولى، بدأت الخلافات بينهما، وسرعان ما أُلقي اللوم على السحر.

اقترح الزوج السفر بزوجته إلى سيؤون لعلاجها عند طبيب نفسي، إلا أن والد الفتاة رفض إعادتها إليه .. وبدلاً من ذلك، قرر عرضها على معالج شهير بالقرآن ذائع الصيت في مأرب، حيث بلغت تكلفة العلاج أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال.

بعد عدة جلسات، زعم الشيخ المعالج أنه لا سبيل لحل مشكلة الفتاة سوى الطلاق، وشجع الفتاة ووالدها على المطالبة بالطلاق من الزوج.

ورغم حب الزوج لزوجته ورفضه فكرة الطلاق، إلا أنه استسلم في نهاية المطاف تحت الضغوط ، وأصدر الشيخ فتوى تقضي بإعادة مليون وخمسمائة ألف ريال للزوج من مهره، بعد خصم تكلفة العلاج والرقية الشرعية.

الشاب، الذي أصيب بصدمة نفسية جراء فقدانه لزوجته وأم طفلته، لجأ إلى الجبهة وانخرط في العمل العسكري للتغلب على معاناته .. لكن المفاجأة جاءت بالأمس عندما علم أن الشيخ المعالج نفسه قد تزوج طليقته بعد انتهاء عدتها، وأن زفافه يقام اليوم الخميس.

طبعا اصحاب مارب ما قصروا ، من الفجر وهم يزفوا الشيخ في منشورات الفيسبوك ونشروا اسمه وصورته وصورة مركز العلاج حقه ، وشمتوا به شمات حتى اصبح اشهر من نار على علم.