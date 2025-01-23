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نقطة أمنية تعتقل حفيد اللواء سليم محمد عواض وامه في صنعاء - أخبار كلمتك

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نقطة أمنية تعتقل حفيد اللواء سليم محمد عواض وامه في صنعاء - أخبار كلمتك

نقطة أمنية تعتقل حفيد اللواء سليم محمد عواض وامه في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 02:47 مساءً - كلمتك / خاص

أفادت مصادر محلية في صنعاء عن توقيف واعتقال أمرأه وابنها القاصر في احد النقاط الأمنية في نقيل يسلح فجر يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.
وأضافت المصادر ان اسرة اللواء سليم محمد عواض (الطفل سام 8سنوات وأمه) كانوا يستقلون سيارة أجرة في طريقهم من عدن الى صنعاء، وعند وصولهم الى احد النقاط الأمنية في نقيل يسلح، قام افراد النقطة  بانزالهم من المركبة واقتيادهم الى مكان مجهول حتى اللحظة.

وناشدت أسرة اللواء سليم عواض حكومة صنعاء، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات المحلية والدولية بالتدخل العاجل للكشف العاجل عن مصير المختطفين، ومحاسبة المتسببين.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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