نقطة أمنية تعتقل حفيد اللواء سليم محمد عواض وامه في صنعاء - أخبار كلمتك

أفادت مصادر محلية في صنعاء عن توقيف واعتقال أمرأه وابنها القاصر في احد النقاط الأمنية في نقيل يسلح فجر يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

وأضافت المصادر ان اسرة اللواء سليم محمد عواض (الطفل سام 8سنوات وأمه) كانوا يستقلون سيارة أجرة في طريقهم من عدن الى صنعاء، وعند وصولهم الى احد النقاط الأمنية في نقيل يسلح، قام افراد النقطة بانزالهم من المركبة واقتيادهم الى مكان مجهول حتى اللحظة.

وناشدت أسرة اللواء سليم عواض حكومة صنعاء، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات المحلية والدولية بالتدخل العاجل للكشف العاجل عن مصير المختطفين، ومحاسبة المتسببين.