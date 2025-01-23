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مواطن يناشد لإنصافه بعد رفض إعادة زوجته من مأرب.. هل يتكرر سيناريو مركز الشفاء؟ - أخبار كلمتك

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مواطن يناشد لإنصافه بعد رفض إعادة زوجته من مأرب.. هل يتكرر سيناريو مركز الشفاء؟ - أخبار كلمتك

مواطن يناشد لإنصافه بعد رفض إعادة زوجته من مأرب.. هل يتكرر سيناريو مركز الشفاء؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 06:47 مساءً - كلمتك/خاص

تحولت قصة زواج المواطن فتحي عبده صالح الجحيلي الصبيحي من منطقة كرش الصبيحة إلى نزاع قانوني معقد بعد تعرض زوجته لنوبات نفسية تم على إثرها نقلها من قبل والدها إلى محافظة مأرب للعلاج لدى قارئ رقية شرعية، ورفض إعادتها إلى زوجها.

ووفقًا لما أفاد به الصبيحي، فإن القضية دخلت أروقة المحاكم في مأرب بعد مطالبته بإعادة زوجته، حيث يواجه تعنتًا من قبل والد الزوجة، الذي يصر على عدم إعادتها ويضغط على الصبيحي لتطليقها.

وقدم الصبيحي طعنًا قانونيًا أمام المحكمة بعدم اختصاصها المكاني بالنظر في القضية، حيث أنه يقيم في محافظة لحج وتزوج وفق قوانينها. ورغم استعانته بعدد من المحامين للدفاع عن قضيته، إلا أن القضية ما زالت تراوح مكانها.

وأعرب الصبيحي عن قلقه من مصير زوجته، مشيرًا إلى مخاوفه من تكرار سيناريو قضية مركز الشفاء المثير للجدل، حيث انتهت قضايا مماثلة بشكل مأساوي.

وناشد الصبيحي محكمة مأرب بتحقيق العدالة من خلال إعادة زوجته أو قبول الطعن المكاني المقدم منه، ملوحًا بتحويل القضية إلى قضية رأي عام إذا لم يتم إنصافه. كما دعا إلى تسليط الضوء على هذه القضية لحماية حقوقه وضمان سلامة زوجته.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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