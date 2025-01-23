ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول - أخبار كلمتك

ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول - أخبار كلمتك

عدن كاش توسع خدماتها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

عدن كاش توسع خدماتها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

العميد محمد العوبان.. القائد الذي حافظ على تماسك القوات الخاصة بأبين - أخبار كلمتك

العميد محمد العوبان.. القائد الذي حافظ على تماسك القوات الخاصة بأبين - أخبار كلمتك

اطلاق عشرات الاسرى في صنعاء - أخبار كلمتك

اطلاق عشرات الاسرى في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:عدن تغرق بالظلام الدامس والكشف عن خروج جميع المحطات - أخبار كلمتك

عاجل:عدن تغرق بالظلام الدامس والكشف عن خروج جميع المحطات - أخبار كلمتك

مدينة سماء الخليج العربي تدشن توليد الطاقة بالرياح وتفتتح مكتب الشركة المنفذة في المدينة بأبين - أخبار كلمتك

مدينة سماء الخليج العربي تدشن توليد الطاقة بالرياح وتفتتح مكتب الشركة المنفذة في المدينة بأبين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ليها فضل عليّ.. عمرو سلامة يوجه رسالة للإعلامية منى الشاذلي (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ليها فضل عليّ.. عمرو سلامة يوجه رسالة للإعلامية منى الشاذلي (صورة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع كرواتيا وتوفير العمالة الماهرة للعمل هناك - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع كرواتيا وتوفير العمالة الماهرة للعمل هناك - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - الرئيس الصومالي: الدعم المصري يعزز قدرة صمودنا في مواجهة التحديات ويحقق طموحات شعبنا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - الرئيس الصومالي: الدعم المصري يعزز قدرة صمودنا في مواجهة التحديات ويحقق طموحات شعبنا - أخبار كلمتك

الاتحاد الليبي يعلن استعارة كهربا من الأهلي رسميا - أخبار كلمتك

الاتحاد الليبي يعلن استعارة كهربا من الأهلي رسميا - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - «ليها فضل عليّ.. عمرو سلامة يوجه رسالة للإعلامية منى الشاذلي (صورة) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - «ليها فضل عليّ.. عمرو سلامة يوجه رسالة للإعلامية منى الشاذلي (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ليها فضل عليّ.. عمرو سلامة يوجه رسالة للإعلامية منى الشاذلي (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 04:26 مساءً - كشف المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن فضل الإعلامية منى الشاذلي، عليه، ودعمها له في حياته، وذلك عقب لقائه الأخير معاها في برنامج «معكم منى الشاذلي».

وشارك عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» صورة من لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد عرض «ساعته وتاريخه»، معلقا عليها قائلا: «الأستاذة منى الشاذلي تكاد تكون من أكثر الناس اللي ليهم فضل عليا، والشباب اللي حولينا دول بعد سنين قليلة هيكونوا نجوم وهتيجي ساعة تألقهم وهيكتبوا تاريخهم».

آخر أعمال عمرو سلامة

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال عمرو سلامة مسلسل «برستيج» الذي من المقرر عرضه في الفترة المقبلة.

وانتهى المخرج عمرو سلامة من تصوير مشاهد مسلسل «برستيج» من بطولة الفنان مصطفى غريب، وذلك استعدادا لعرضه في الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشف عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن انتهائه من تصوير مشاهد مسلسل «برستيج»، معلقا: «الفركش عيد، وأحلى الأعياد، فركش تصوير مسلسل پريستيچ، شكرا لكل واحد اشتغل معانا لتحقيق الخيال إلى واقع، قريبا على يانجو پلاي».

أحداث مسلسل برستيج

تدور أحداث مسلسل «برستيج»، المكون من 8 حلقات في إطار كوميدي، حول عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر 14 شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة إلى اللجوء لمقهى في وسط البلد بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، وتتصاعد الأحداث ويكتشف الجميع أن أحدهم قد قتل، ومع تصاعد التوترات يدركون أن القاتل بينهم، وتتطور الأحداث في إطار من الكوميديا السوداء، بينما يحاول الجميع كشف لغز الجريمة على مدار ثماني حلقات مشوقة.

اقرأ أيضاً
«الفركش عيد».. عمرو سلامة ينتهي من تصوير مسلسل برستيج | صور

عمرو سلامة يشوق الجمهور قبل عرض الحلقة 7 من مسلسل «ساعته وتاريخه».. ماذا قال؟ (صورة)

تفاصيل لقاء عمرو سلامة ونجوم برنامج كاستنج مع منى الشاذلي

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أغنية ألف تحية، نهاية مبهجة لمسلسل موضوع عائلي بتوقيع أحمد سعد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق