مشاهير العرب - «ليها فضل عليّ.. عمرو سلامة يوجه رسالة للإعلامية منى الشاذلي (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 04:26 مساءً - كشف المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن فضل الإعلامية منى الشاذلي، عليه، ودعمها له في حياته، وذلك عقب لقائه الأخير معاها في برنامج «معكم منى الشاذلي».

وشارك عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» صورة من لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد عرض «ساعته وتاريخه»، معلقا عليها قائلا: «الأستاذة منى الشاذلي تكاد تكون من أكثر الناس اللي ليهم فضل عليا، والشباب اللي حولينا دول بعد سنين قليلة هيكونوا نجوم وهتيجي ساعة تألقهم وهيكتبوا تاريخهم».

آخر أعمال عمرو سلامة

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال عمرو سلامة مسلسل «برستيج» الذي من المقرر عرضه في الفترة المقبلة.

وانتهى المخرج عمرو سلامة من تصوير مشاهد مسلسل «برستيج» من بطولة الفنان مصطفى غريب، وذلك استعدادا لعرضه في الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشف عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن انتهائه من تصوير مشاهد مسلسل «برستيج»، معلقا: «الفركش عيد، وأحلى الأعياد، فركش تصوير مسلسل پريستيچ، شكرا لكل واحد اشتغل معانا لتحقيق الخيال إلى واقع، قريبا على يانجو پلاي».

أحداث مسلسل برستيج

تدور أحداث مسلسل «برستيج»، المكون من 8 حلقات في إطار كوميدي، حول عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر 14 شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة إلى اللجوء لمقهى في وسط البلد بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، وتتصاعد الأحداث ويكتشف الجميع أن أحدهم قد قتل، ومع تصاعد التوترات يدركون أن القاتل بينهم، وتتطور الأحداث في إطار من الكوميديا السوداء، بينما يحاول الجميع كشف لغز الجريمة على مدار ثماني حلقات مشوقة.