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شعبة المستوردين: المخزون الاستراتيجي من السلع يقود الأسعار للتراجع قبل شهر رمضان - أخبار كلمتك

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شعبة المستوردين: المخزون الاستراتيجي من السلع يقود الأسعار للتراجع قبل شهر رمضان - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: المخزون الاستراتيجي من السلع يقود الأسعار للتراجع قبل شهر رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 04:15 مساءً -  قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السلع شهدت تراجعًا خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تكاتف كل جهود الجهات التنفيذية والرقابية داخل مصر.

وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين أعلنت بشكل قاطع أن المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة في كثير من السلع، حيث يتجاوز المخزون الاستراتيجي من القمح أربعة أشهر، بينما يتجاوز مخزون السكر أكثر من 13 شهرًا، ومخزون الزيوت يتجاوز ستة أشهر.

 

وأكد رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين أن حكومة مدبولي تسعى إلى تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين وتراجع نسب التضخم، ويأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية بالعمل على خفض الأسعار خلال الفترة الحالية والقادمة.

 

أسباب انخفاض أسعار السلع 

أوضح أن هناك أسبابًا رئيسية لتراجع الأسعار، يأتي على رأسها توقيع عقود لاستيراد كميات كبيرة من السلع الغذائية، مثل القمح والزيوت، مما يعزز من توافر هذه السلع في الأسواق.

وكذلك، ساهم انخفاض الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية، مثل القمح والزيوت، في انخفاض أسعارها المحلية، مما يبشر بانخفاض أكبر في الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

 

انخفاض المعدل السنوي للتضخم للشهر الرابع على التوالي

 وأشار بشاي إلى أن جهود الحكومة أسفرت عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الرابع على التوالي، وذلك في آخر شهور العام الماضي، مع نهاية سنة شهدت قفزة تضخمية جديدة تزامنًا مع تراجع قيمة الجنيه في الشهور الأولى منها.

أكد أن البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من العام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، على أن يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من العام 2026، بحسب بيان سابق للجنة السياسة النقدية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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