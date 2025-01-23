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اطلاق عشرات الاسرى في صنعاء - أخبار كلمتك

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اطلاق عشرات الاسرى في صنعاء - أخبار كلمتك

اطلاق عشرات الاسرى في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 04:27 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإفراج عن 113 محتجزا لدى مليشيا الحوثي من طرف واحد.

وقالت اللجنة في بيان، اليوم الخميس: "شهدت مدينة صنعاء اليوم الإفراج عن 113محتجزا من جانب واحد".. موضحة أن: "المحتجزين المفرج عنهم، هم من بين أولئك الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام وتقدم لهم المساعدة في صنعاء".

وقالت رئيسة بعثة اللجنة في اليمن دافني ماريت: "يسرنا أن نرى الاعتبارات الإنسانية قد وُضعت في مقدمة الأولويات، خاصة أن هذا الإجراء يُدخل السرور على قلوب العائلات التي تتحرّق شوقًا لعودة أحبائها".

وتابعت ماريت: "نأمل أن تمهد هذه البادرة الطريق أمام المزيد من عمليات الإفراج التي تضع نهاية لمعاناة العائلات التي تتطلع إلى التئام شملها من جديد بعودة ذويها إلى كنفها".

وأبدت استعداد منظمتها "لتقديم خدماتنا الإنسانية للأفراد المحتجزين، لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن وعائلاتهم، ودعم الإفراج عنهم عندما تصرّح سلطات الاحتجاز بذلك كما فعلنا اليوم".

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيانها انها، أجرت "تقييما لحالة المفرج عنهم (الصحية)، والتحقق من قدرتهم الصحية على السفر برًّا".

وأبدت اللجنة ترحيبها بعملية الإفراج أحادية الجانب، كما ثمّنت العمليات التي سبقتها، معتبرة ذلك "خطوة إيجابية" نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة "اتفاق ستوكهولم".

وفي وقت سابق، أعلنت مليشيا الحوثي استعدادها لإنجاز صفقة تبادل أسرى ومختطفين مع الحكومة الشرعية، وذلك عقب تراجع دور المحور الإيراني في المنطقة، وسقوط حزب الله اللبناني ونظام بشار الأسد.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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