مدينة سماء الخليج العربي تدشن توليد الطاقة بالرياح وتفتتح مكتب الشركة المنفذة في المدينة بأبين - أخبار كلمتك

شهدت مدينة سماء الخليج العربي الإستثمارية في منطقة العلم بمديرية خنفر صباح اليوم الخميس تدشين العمل بتوربينات توليد الطاقة النظيفة بالرياح وإفتتاح مكتب الشركة المنفذة للمشروع، خلال الحفل الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد وعدد من مدراء العموم وأعضاء السلطة المحلية، وقادة امنيون وعسكريون وشخصيات بارزة من محافظتي عدن ولحج..

وتضمن الحفل عدد من الكلمات أشادت جميعها بماحققه المشروع من نجاحات اعادت الثقة لدى رجال الأعمال في الإستثمار بالمحافظة، ونوه المتحدثون جميعهم على ضروري تشجيع الإستثمار وجذب المستثمرين للنهوض بواقع المحافظة وتعزيز الفرص الاقتصادية لابناءها ..

وفي ختام الحفل قص الأمين العام الحامد ورجل الأعمال السعدي بمعية عدد من المسؤولين والضيوف شريط إفتتاح مكتب شركة الخليج العربي للإستثمار والتطوير العقاري كما تم التدشين رسمياً لتوربين طاقة الرياح بالمدينة بقدرة 1 ميجا وات في مرحلته الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة سماء الخليج العربي، تعد أول مدينة إستثمار عقاري بمحافظة واول مدينة تعتمد الطاقة النظيفة على مستوى الوطن.

عبدالرب راوح