الرئيس العليمي يطلع من محافظ البنك المركزي على الاجراءات المترتبة من تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية - أخبار كلمتك

اجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بمحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، بشأن الاجراءات المترتبة على قرار الادارة الامريكية باعادة تصنيف المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني كمنظمة ارهابية اجنبية.

‏‎واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من محافظ البنك المركزي الى ايجاز حول الاجراءات التنفيذية للتصنيف الارهابي، بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني، والآليات الدولية، لتجفيف مصادر تمويل المليشيات الارهابية، ومنع وصولها الى الموارد المزعزعة للامن المحلي، والاستقرار الاقليمي، والدولي.

‏‎وشدد فخامة الرئيس على ضرورة التزام الحكومة، ومؤسساتها المعنية بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي، والمجتمع الدولي لتنفيذ الاجراءات العقابية ضد الجماعة الارهابية، والحد من اي انعكاسات سلبية على القطاع المالي، و المصرفي اليمني، ومصالح المواطنين، وطمأنة مجتمع العمل الانساني بضمان تدفق المعونات الاغاثية دون اية عوائق الى مختلف انحاء البلاد.