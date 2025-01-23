وزير المالية: 6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع ألمانيا - أخبار كلمتك

وزير المالية: 6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع ألمانيا - أخبار كلمتك

وزير المالية: مطلوب مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية - أخبار كلمتك

وزير المالية: مطلوب مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية - أخبار كلمتك

وزير المالية لرئيس شركة كوكاكولا: سياساتنا المالية ستلعب دورًا موثرًا في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية - أخبار كلمتك

وزير المالية لرئيس شركة كوكاكولا: سياساتنا المالية ستلعب دورًا موثرًا في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة فنان مصري.. الفيلم الهندي «The Story of a fighter» يتخطى مليون مشاهدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة فنان مصري.. الفيلم الهندي «The Story of a fighter» يتخطى مليون مشاهدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مي فاروق ضيفة منى الشاذلي بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مي فاروق ضيفة منى الشاذلي بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رسالة داليا البحيري لـ أنغام في عيد ميلادها «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رسالة داليا البحيري لـ أنغام في عيد ميلادها «صور» - أخبار كلمتك

حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يلزم الأندية باستخدام بوابة الفيفا القانونية - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يلزم الأندية باستخدام بوابة الفيفا القانونية - أخبار كلمتك

الريان القطري يتعاقد مع نجم ريفر بليت الأرجنتيني - أخبار كلمتك

الريان القطري يتعاقد مع نجم ريفر بليت الأرجنتيني - أخبار كلمتك

إجازة نصف العام الدراسي 2025، موعد البداية والانتهاء - أخبار كلمتك

إجازة نصف العام الدراسي 2025، موعد البداية والانتهاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الرئيس العليمي يطلع من محافظ البنك المركزي على الاجراءات المترتبة من تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس العليمي يطلع من محافظ البنك المركزي على الاجراءات المترتبة من تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يطلع من محافظ البنك المركزي على الاجراءات المترتبة من تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 05:27 مساءً - كلمتك/خاص:

اجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بمحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، بشأن الاجراءات المترتبة على قرار الادارة الامريكية باعادة تصنيف المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني كمنظمة ارهابية اجنبية.

‏‎واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من محافظ البنك المركزي الى ايجاز حول الاجراءات التنفيذية للتصنيف الارهابي، بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني، والآليات الدولية، لتجفيف مصادر تمويل المليشيات الارهابية، ومنع وصولها الى الموارد المزعزعة للامن المحلي، والاستقرار الاقليمي، والدولي.

‏‎وشدد فخامة الرئيس على ضرورة التزام الحكومة، ومؤسساتها المعنية بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي، والمجتمع الدولي لتنفيذ الاجراءات العقابية ضد الجماعة الارهابية، والحد من اي انعكاسات سلبية على القطاع المالي، و المصرفي اليمني، ومصالح المواطنين، وطمأنة مجتمع العمل الانساني بضمان تدفق المعونات الاغاثية دون اية عوائق الى مختلف انحاء البلاد.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

عاجل:الكشف عن موعد تطبيق أمريكا قرارها بادراج الحوثيين كمنظمة ار هابية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق