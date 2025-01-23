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الجوبي يحذر من ظاهرة تهدد الأشجار بدءًا من اليوم - أخبار كلمتك

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الجوبي يحذر من ظاهرة تهدد الأشجار بدءًا من اليوم - أخبار كلمتك

الجوبي يحذر من ظاهرة تهدد الأشجار بدءًا من اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 05:27 مساءً - كلمتك/خاص

صرّح الفلكي اليمني أحمد الجوبي أن اليوم الخميس هو أول أيام موسم "الفقاع"، الذي يتزامن مع بداية "سعد بلع"، مشيرًا إلى أن هذا الموسم يمتد لأكثر من شهر. وأوضح الجوبي أن موسم الفقاع يتميز ببرودة الطقس، مما يجعل التدفئة أمرًا ضروريًا لتجنب الإصابة بالزكام.

وأضاف الجوبي أن موسم الفقاع قد يشهد ظاهرة "ضريب الأشجار"، التي تحدث عادة خلال هذه الفترة، داعيًا المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان حماية الأشجار من تأثيرات هذه الظاهرة.

وختم الجوبي بتأكيده على أهمية الاستعداد لهذا الموسم من خلال الاهتمام بالتدفئة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر، لتفادي الأمراض الناتجة عن البرد.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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