الجوبي يحذر من ظاهرة تهدد الأشجار بدءًا من اليوم - أخبار كلمتك

صرّح الفلكي اليمني أحمد الجوبي أن اليوم الخميس هو أول أيام موسم "الفقاع"، الذي يتزامن مع بداية "سعد بلع"، مشيرًا إلى أن هذا الموسم يمتد لأكثر من شهر. وأوضح الجوبي أن موسم الفقاع يتميز ببرودة الطقس، مما يجعل التدفئة أمرًا ضروريًا لتجنب الإصابة بالزكام.

وأضاف الجوبي أن موسم الفقاع قد يشهد ظاهرة "ضريب الأشجار"، التي تحدث عادة خلال هذه الفترة، داعيًا المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان حماية الأشجار من تأثيرات هذه الظاهرة.

وختم الجوبي بتأكيده على أهمية الاستعداد لهذا الموسم من خلال الاهتمام بالتدفئة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر، لتفادي الأمراض الناتجة عن البرد.