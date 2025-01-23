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«مصطفى بكري»: اصطفاف القوات بحفل عيد الشرطة يرد الاعتبار لأسر الشهداء - أخبار كلمتك

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«مصطفى بكري»: اصطفاف القوات بحفل عيد الشرطة يرد الاعتبار لأسر الشهداء - أخبار كلمتك

«مصطفى بكري»: اصطفاف القوات بحفل عيد الشرطة يرد الاعتبار لأسر الشهداء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 08:45 مساءً - أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حفل عيد الشرطة هذا العام يرد الاعتبار لشهداء الشرطة ضد الإرهاب، قائلا “تذكرت كيف كانت الشرطة المصرية بعد أحداث 2011، وكيف استطاعت أن تعود بقوة”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الخميس، إنه في عهد وزير الداخلية الحالي، اللواء محمود توفيق، أضاف لجهد السابقين جهدا متميزا، خاصة في إدخال التكنولوجيا الحديثة والرقمنة لجهاز الشرطة المصرية.

وتابع مصطفى بكري، أن اصطفاف قوات الشرطة خلال احتفالية عيد الشرطة، يظهر قوة في الأداء وتناسق في المشهد، وشعرنا كأنهم وحوش في العرض، ومشهدهم يدعو للفخر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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