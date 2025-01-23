«مصر: التاريخ والحضارة».. إشادة من زوار معرض الكتاب بموسوعة الشئون المعنوية للقوات المسلحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 08:30 مساءً - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، صباح اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

شهد الافتتاح حضورًا رسميًا واسعًا، حيث شارك عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، من بينهم: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور سامح أحمد زكي الحنفي، وزير الطيران المدني، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون والمجالس النيابية، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أسامة نجا، مساعد وزير الدفاع للتدريب، بالإنابة عن وزير الدفاع، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور نظير عيَّاد، فضيلة مفتي الجمهورية، اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بالإنابة عن السيد وزير الخارجية، وكل من: مرجريت صاروفيم- رامي عباس، بالإنابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الخالق ابراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بالإنابة عن وزير الإسكان، إلى جانب حضور عدد من سفراء الدول المشاركة، وممثلي الوزارات والهيئات الثقافية.

زار وزير الثقافة، والوفد المرافق جناح وزارة الدفاع، والذي سلط الضوء على الإسهامات الثقافية للقوات المسلحة في تعزيز الوعي الوطني، لا سيما موسوعة «مصر: التاريخ والحضارة» والتي أعدتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة،

والتي تعد من أبرز الإصدارات التي ظهرت داخل جناح القوات المسلحة والتي تستعرض تاريخ مصر علي مر العصور بداية من الدولة القديمة وكذلك تاريخ مصر الحديث والمعاصر والشخصية المصرية والهوية البصرية، وقد ثمن وزير الثقافة حرص القوات المسلحة المصرية على المشاركة بالمعرض، ومايجسده ذلك من اهتمام قواتنا المسلحة بمشاركة أجهزة الدولة بكافة المجالات، والعمل على زيادة الوعي القومي للمواطنين، والتعريف بجيش مصر العظيم عبر التاريخ.

كما أثني رواد المعرض وزائري جناح القوات المسلحة على موسوعة «مصر: التاريخ والحضارة» والمادة الشيقة والجذابة التي تضمها، والتي شارك في إعدادها نخبة من كبار أساتذة التاريخ ودارسيه، بالإضافة إلى مجموعة من ذوي الهمم، مما اضاف بعدًا إنسانيًا وثقافيًا عميقًا لهذا العمل المتميز.